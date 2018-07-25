Ещё
Пирог с сочным лососем и шпинатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пирог с сочным лососем и шпинатом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ароматный пирог из песочного теста с лососем, творогом и шпинатом.
Ингредиенты
Мука 250 г  сливочное масло 135 г  соль 0,5 ч. л.
яйца 4 шт  ледяная вода 1-2 ст. л.
петрушка 10-15 стеблей
свежий лосось 400 г  замороженный шпинат 250 г  чеснок 1 зубчик
лимонная цедра 1 ч. л.
рикотта или творог 200 г  тертый пармезан 40 г  зеленый лук 4 стебля
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Муку смешайте с солью и измельченной петрушкой. Добавьте нарезанное мелкими кубиками холодное масло и перетрите руками в крошку. Добавьте 1 яйцо и 1 столовую ложку ледяной воды. Очень быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще воды. Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник минимум на 30 минут.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Тем временем приготовьте начинку. Нарежьте рыбу маленькими кубиками. Добавьте измельченный шпинат, пропущенный через пресс чеснок, лимонную цедру, рикотту, 3 яйца, измельченный зеленый лук. Тщательно перемешайте. Посолите и поперчите.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для тарта.
Тесто разделите на две части и раскатайте. Выложите одну часть в форму и разровняйте. На нее выложите начинку. Накройте вторым пластом теста и защипайте края. Смажьте верх пирога взболтанным яйцом или молоком. Выпекайте около 40 минут. Подавайте пирог теплым.
Карельские вести: последние новости
Маковые оладьи Овсянка с морковью, изюмом и орехами Вареники с вишнями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я трепетно и подобострастно ее любил»5
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу156
Волочкова показала, как готовится к жаре17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение