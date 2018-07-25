Пирог с сочным лососем и шпинатом

Ароматный пирог из песочного теста с лососем, творогом и шпинатом.

Ингредиенты

Мука 250 г сливочное масло 135 г соль 0,5 ч. л.

яйца 4 шт ледяная вода 1-2 ст. л.

петрушка 10-15 стеблей

свежий лосось 400 г замороженный шпинат 250 г чеснок 1 зубчик

лимонная цедра 1 ч. л.

рикотта или творог 200 г тертый пармезан 40 г зеленый лук 4 стебля

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Муку смешайте с солью и измельченной петрушкой. Добавьте нарезанное мелкими кубиками холодное масло и перетрите руками в крошку. Добавьте 1 яйцо и 1 столовую ложку ледяной воды. Очень быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще воды. Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник минимум на 30 минут.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Тем временем приготовьте начинку. Нарежьте рыбу маленькими кубиками. Добавьте измельченный шпинат, пропущенный через пресс чеснок, лимонную цедру, рикотту, 3 яйца, измельченный зеленый лук. Тщательно перемешайте. Посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для тарта.

Тесто разделите на две части и раскатайте. Выложите одну часть в форму и разровняйте. На нее выложите начинку. Накройте вторым пластом теста и защипайте края. Смажьте верх пирога взболтанным яйцом или молоком. Выпекайте около 40 минут. Подавайте пирог теплым.