Спагетти с каштанами, шалфеем и прошутто

Паста с нежным кремовым соусом из каштанов с шалфеем, ветчиной и вермутом.

Ингредиенты

Спагетти 450 г каштаны 400 г оливковое масло 1 ст. л.

лук-шалот 1 шт прошутто 100 г вермут 120 мл молоко или сливки 120 мл листья шалфея 10-12 шт тертый пармезан по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

На каждом каштане сделайте крестообразный надрез и выложите их в небольшую кастрюлю. Залейте водой и варите около 10 минут. Охладите и очистите каштаны.

Пасту отварите в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду и сохраните примерно 200 мл для соуса.

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный шалот и нарезанную кубиками ветчину. Готовьте на среднем огне, пока лук не станет мягким, а прошутто не подрумянится. Добавьте каштаны и готовьте в течение пары минут. Затем влейте молоко и вермут, хорошо перемешайте. Хорошо прогрейте, но не доводите до кипения. Выложите все в блендер и добавьте шалфей. Превратите в однородное пюре, добавляя воду, в которой варилась паста, чтобы соус достиг нужной консистенции.

Пасту залейте готовым соусом и хорошо перемешайте. Выложите на тарелки, украсьте листьями шалфея и посыпьте пармезаном.