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Спагетти с каштанами, шалфеем и прошутто
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Спагетти с каштанами, шалфеем и прошутто 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Паста с нежным кремовым соусом из каштанов с шалфеем, ветчиной и вермутом.
Ингредиенты
Спагетти 450 г  каштаны 400 г  оливковое масло 1 ст. л.
лук-шалот 1 шт  прошутто 100 г  вермут 120 мл  молоко или сливки 120 мл  листья шалфея 10-12 шт  тертый пармезан по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
На каждом каштане сделайте крестообразный надрез и выложите их в небольшую кастрюлю. Залейте водой и варите около 10 минут. Охладите и очистите каштаны.
Пасту отварите в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду и сохраните примерно 200 мл для соуса.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный шалот и нарезанную кубиками ветчину. Готовьте на среднем огне, пока лук не станет мягким, а прошутто не подрумянится. Добавьте каштаны и готовьте в течение пары минут. Затем влейте молоко и вермут, хорошо перемешайте. Хорошо прогрейте, но не доводите до кипения. Выложите все в блендер и добавьте шалфей. Превратите в однородное пюре, добавляя воду, в которой варилась паста, чтобы соус достиг нужной консистенции.
Пасту залейте готовым соусом и хорошо перемешайте. Выложите на тарелки, украсьте листьями шалфея и посыпьте пармезаном.
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