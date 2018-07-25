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Маковые оладьи
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Маковые оладьи 

Карельские вести 1 час назад
Диетические оладьи из овсянки с маком и йогуртом.
Ингредиенты
Овсянка 50 г  обезжиренный йогурт 180 мл  яичный белок 1 шт  мак 1 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Овсянку измельчите в блендере или кухонном комбайне в муку. Добавьте мак, яичный белок и йогурт. Хорошо перемешайте.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте немного масла в сковороде. Выкладывайте на нее тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с йогуртом или сметаной.
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