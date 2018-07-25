Маковые оладьи

Диетические оладьи из овсянки с маком и йогуртом.

Ингредиенты

Овсянка 50 г обезжиренный йогурт 180 мл яичный белок 1 шт мак 1 ст. л.

соль 1 щепотка

Способ приготовления

Овсянку измельчите в блендере или кухонном комбайне в муку. Добавьте мак, яичный белок и йогурт. Хорошо перемешайте.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте немного масла в сковороде. Выкладывайте на нее тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с йогуртом или сметаной.