Маковые оладьи 

Диетические оладьи из овсянки с маком и йогуртом.
Ингредиенты
Овсянка 50 г обезжиренный йогурт 180 мл яичный белок 1 шт мак 1 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Овсянку измельчите в блендере или кухонном комбайне в муку. Добавьте мак, яичный белок и йогурт. Хорошо перемешайте.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте немного масла в сковороде. Выкладывайте на нее тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с йогуртом или сметаной.