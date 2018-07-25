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Овсянка с морковью, изюмом и орехами
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Овсянка с морковью, изюмом и орехами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Овсянка — отличное блюдо для завтрака. Можно внести разнообразие, добавив в нее новые вкусы.
Ингредиенты
Овсянка 200 г  вода 500 мл  яблочное пюре 180 мл  морковь 2 шт  изюм 50 г  грецкие орехи 50 г  кленовый сироп 60 мл  коричневый сахар 2 ст. л.
ваниль 1,5 ч. л.
корица 1 ч. л.
мускатный орех 1 щепотка
соль 1 щепотка
молоко 60 мл  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Всыпьте овсянку в кастрюлю и залейте водой. Морковь очистите и натрите на крупной терке, добавьте к овсянке. Затем добавьте крупно нарубленные орехи, яблочное пюре, изюм, кленовый сироп, коричневый сахар, ваниль, корицу, мускатный орех и соль.
Поместите кастрюлю на плиту и варите овсянку на очень медленном огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Добавьте молоко, хорошо перемешайте, разложите по тарелкам и сразу подавайте.
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