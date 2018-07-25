Овсянка с морковью, изюмом и орехами

Овсянка — отличное блюдо для завтрака. Можно внести разнообразие, добавив в нее новые вкусы.

Ингредиенты

Овсянка 200 г вода 500 мл яблочное пюре 180 мл морковь 2 шт изюм 50 г грецкие орехи 50 г кленовый сироп 60 мл коричневый сахар 2 ст. л.

ваниль 1,5 ч. л.

корица 1 ч. л.

мускатный орех 1 щепотка

соль 1 щепотка

молоко 60 мл Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Всыпьте овсянку в кастрюлю и залейте водой. Морковь очистите и натрите на крупной терке, добавьте к овсянке. Затем добавьте крупно нарубленные орехи, яблочное пюре, изюм, кленовый сироп, коричневый сахар, ваниль, корицу, мускатный орех и соль.

Поместите кастрюлю на плиту и варите овсянку на очень медленном огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Добавьте молоко, хорошо перемешайте, разложите по тарелкам и сразу подавайте.