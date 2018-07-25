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Фриттата с брокколи и помидорами
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Фриттата с брокколи и помидорами 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Блюда из яиц идеально подходят для завтрака. А если добавить овощи, то они становятся полезными вдвойне.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  сметана 1 ст. л.
петрушка 4-6 стеблей
свежий тимьян по вкусу
соль 1 ч. л.
помидор (крупный) 1 шт  черный перец по вкусу
копченый сыр 150 г  брокколи 300 г  сливочное масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Растопите масло в большой сковороде. Брокколи нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в течение 3-4 минут.
Взбейте яйца со сметаной, измельченной петрушкой и тимьяном, солью и перцем. Добавьте 2/3 натертого сыра и влейте смесь на сковороду с брокколи. Быстро и аккуратно перемешайте. оставьте на огне, не перемешивая, на 3-4 минуты. Сверху выложите ломтики помидора. Посыпьте оставшимся сыром и поместите в духовку. Запекайте, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
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