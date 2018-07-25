Фриттата с брокколи и помидорами

Блюда из яиц идеально подходят для завтрака. А если добавить овощи, то они становятся полезными вдвойне.

Ингредиенты

Яйца 4 шт сметана 1 ст. л.

петрушка 4-6 стеблей

свежий тимьян по вкусу

соль 1 ч. л.

помидор (крупный) 1 шт черный перец по вкусу

копченый сыр 150 г брокколи 300 г сливочное масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Растопите масло в большой сковороде. Брокколи нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в течение 3-4 минут.

Взбейте яйца со сметаной, измельченной петрушкой и тимьяном, солью и перцем. Добавьте 2/3 натертого сыра и влейте смесь на сковороду с брокколи. Быстро и аккуратно перемешайте. оставьте на огне, не перемешивая, на 3-4 минуты. Сверху выложите ломтики помидора. Посыпьте оставшимся сыром и поместите в духовку. Запекайте, пока сыр не расплавится и не подрумянится.