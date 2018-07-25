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Паста с горошком и ветчиной
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Паста с горошком и ветчиной 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Паста со сливочным соусом, зеленым горошком и ветчиной.
Ингредиенты
Паста 400 г  замороженный зеленый горошек 300 г  жирные сливки 300 мл  ветчина 300 г  тертый пармезан 30 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. За пять минут до конца готовки добавьте в ту же воду горошек.
Слейте пасту вместе с горошком.
Влейте сливки в небольшую кастрюльку, добавьте нарезанную кубиками ветчину и тертый пармезан. Поместите на огонь и хорошо прогрейте. Добавьте полученную смесь в пасту с горошком, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Разложите по тарелкам и подавайте.
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