Паста с горошком и ветчиной

Паста со сливочным соусом, зеленым горошком и ветчиной.

Ингредиенты

Паста 400 г замороженный зеленый горошек 300 г жирные сливки 300 мл ветчина 300 г тертый пармезан 30 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. За пять минут до конца готовки добавьте в ту же воду горошек.

Слейте пасту вместе с горошком.

Влейте сливки в небольшую кастрюльку, добавьте нарезанную кубиками ветчину и тертый пармезан. Поместите на огонь и хорошо прогрейте. Добавьте полученную смесь в пасту с горошком, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Разложите по тарелкам и подавайте.