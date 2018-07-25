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Лимонад «Базилик — Ананас»
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Лимонад «Базилик — Ананас» 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Лимонад напитокиз детства. Летом, его, как никогда хочется! Ресторан Nofar предлагает вам охладиться и попробовать необычное сочетание напитка и решить нравится или не ваш вкус.
Вам понадобится:
Перец болгарский — 7гр.
Базилик — 5 гр.
Сироп фруктозы — 10 мл.
Ванильный сироп — 25 мл.
Пюре ананас — 70 гр.
Сок лимон-лайм — 25 мл.
Вода минеральная
Приготовление:
Нарезать тонкой стружкой болгарский перец и скинуть в графин со льдом. Перемешать базилик, сироп фруктозы, ванильный сироп, пюре ананас, сок лимон-лайм в шейкере и добавить в емкость (1л.) Туда же залить содовую.
Фото: архив ресторана
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