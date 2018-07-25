Лимонад «Базилик — Ананас»

Лимонад напитокиз детства. Летом, его, как никогда хочется! Ресторан Nofar предлагает вам охладиться и попробовать необычное сочетание напитка и решить нравится или не ваш вкус.

Вам понадобится:

Перец болгарский — 7гр.

Базилик — 5 гр.

Сироп фруктозы — 10 мл.

Ванильный сироп — 25 мл.

Пюре ананас — 70 гр.

Сок лимон-лайм — 25 мл.

Вода минеральная

Приготовление:

Нарезать тонкой стружкой болгарский перец и скинуть в графин со льдом. Перемешать базилик, сироп фруктозы, ванильный сироп, пюре ананас, сок лимон-лайм в шейкере и добавить в емкость (1л.) Туда же залить содовую.

Фото: архив ресторана