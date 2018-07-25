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Экс-повар королевы Елизаветы рассказал о еде, которая запрещена в Букингемском дворце
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Экс-повар королевы Елизаветы рассказал о еде, которая запрещена в Букингемском дворце 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди, готовивший для царственных особ более 15 лет, рассказал журналистам о кулинарных пристрастиях Елизаветы II и ее родственников. Повар упомянул о продуктах, от которых королева предпочла отказаться, сообщает Metro.
По словам повара, в Букингемском дворце были строго-настрого запрещены многие блюда, которые содержали больше количество углеводов.
В частности, ему практически никогда не приходилось готовить для королевы и ее близких макароны, рис или картофель. Кроме того, Макгрейди поведал, что из-за риска отравления королевская семья предпочитала не есть моллюски и другие морепродукты. Также Елизавета II и ее приближенные избегали блюда с чесноком — чтобы не пахло изо рта.
Британская королева не ела мясо средней прожарки, а также крайне щепитильно подходила к употрблению фруктов и других закусок.
"Елизавета II никогда не ела бананы целиком, как большинство людей. Обычно она разрезала их вдоль, а затем шинковала на мелкие кусочки и ела их с помощью вилки", — отметил повар.
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