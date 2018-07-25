Рецепты здоровья: ягоды черники при желудочно-кишечных заболеваниях

Июль — пора ягод. Среди лесных даров своими полезными свойствами выделяется черника, которая издавна применяется народной медициной при лечении различных желудочно-кишечных заболеваний.

Ягоды черники используются народной медициной при лечении заболеваний органов пищеварения

Ягоды черники обладают противовоспалительным, вяжущим, антисептическим, спазмолитическим действием, способствуют защите слизистой оболочки желудка; их применение эффективно при острых и хронических нарушениях пищеварения, сопровождающихся поносом; энтероколитах; гастритах; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; геморрое. Целебными свойствами обладают как свежие, так и сушеные ягоды; их применяют сырыми и протертыми с сахаром; из них готовят отвары, настои, кисель.

Отвар черники при поносе

40 г сушеных ягод залить 1 стаканом кипятка, довести до кипения, кипятить на медленном огне в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.

Настой черники при поносе

4 ч.ложки сушеных ягод залить с вечера 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настаивать ночь, утром процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов.

Настой черники с черемухой при поносе

Смешать сушеные ягоды черники и черемухи в пропорции 2:3. 1 ст.ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать 3-4 раза в день по 1/4 стакана.

Желудочный сбор с черникой

Смешать сушеное измельченное растительное сырье:

4 части ягод черники;

4 части корневища лапчатки узик (калгана);

3 части цветков цмина песчаного;

3 части семян тмина обыкновенного;

6 частей листьев шалфея лекарственного.

2 ст.ложки сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. При расстройствах пищеварения принимать утром и вечером перед едой по 0,5 стакана настоя. Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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