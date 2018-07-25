Рецепты здоровья: ягоды черники при желудочно-кишечных заболеваниях 

Июль — пора ягод. Среди лесных даров своими полезными свойствами выделяется черника, которая издавна применяется народной медициной при лечении различных желудочно-кишечных заболеваний.
Ягоды черники используются народной медициной при лечении заболеваний органов пищеварения
Ягоды черники обладают противовоспалительным, вяжущим, антисептическим, спазмолитическим действием, способствуют защите слизистой оболочки желудка; их применение эффективно при острых и хронических нарушениях пищеварения, сопровождающихся поносом; энтероколитах; гастритах; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; геморрое. Целебными свойствами обладают как свежие, так и сушеные ягоды; их применяют сырыми и протертыми с сахаром; из них готовят отвары, настои, кисель.
Отвар черники при поносе
40 г сушеных ягод залить 1 стаканом кипятка, довести до кипения, кипятить на медленном огне в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.
Настой черники при поносе
4 ч.ложки сушеных ягод залить с вечера 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настаивать ночь, утром процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов.
Настой черники с черемухой при поносе
Смешать сушеные ягоды черники и черемухи в пропорции 2:3. 1 ст.ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать 3-4 раза в день по 1/4 стакана.
Желудочный сбор с черникой
Смешать сушеное измельченное растительное сырье:
4 части ягод черники;
4 части корневища лапчатки узик (калгана);
3 части цветков цмина песчаного;
3 части семян тмина обыкновенного;
6 частей листьев шалфея лекарственного.
2 ст.ложки сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. При расстройствах пищеварения принимать утром и вечером перед едой по 0,5 стакана настоя. Возможно, вас также заинтересуют публикации:
Рецепты здоровья: душица для желудка и кишечника
Рецепты здоровья: иван-чай при болезнях желудка и кишечника
Рецепты здоровья: календула лекарственная при гастрите
Рецепты здоровья: тысячелистник для хорошего пищеварения