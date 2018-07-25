Профессор из Токио раскрыл секреты долголетия

«В Японии сейчас поставлена задача на удлинение периода здорового долголетия, чтобы и в преклонном возрасте человек оставался бодрым и активным», — рассказал директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо. «Даже идет дискуссия, чтобы отодвинуть официальный возраст старости с нынешних 65 лет до 75», — отметил эксперт.

Вот некоторые «секреты», о которых рассказал доктор Эндо.

1. Правильная тарелка

"Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире", — рассказал японский геронтолог.

В приоритете растительная пища. Овощи и фрукты каждый день. Рыба и морепродукты — тоже ежедневно. Масло в основном растительное. Животный белок — яйца (до четырех в неделю). Мяса японцы едят немного: курица — более привычна, а вот красное мясо, например, знаменитая мраморная говядина, — это скорее для праздничного стола.

Европейцы пьют красное вино. Японцы тоже не отказывают себе в спиртном, но в большинстве пьют очень умеренно. Сахар и сладости — немного, предпочитают коричневый нерафинированный тростниковый сахар. Особенность японской кухни — почти полное отсутствие молочных продуктов. Можно сказать, что японская диета — это средиземноморская минус молоко.

Животных жиров японцы в большинстве почти не едят, хотя на острове Окинава, известном тем, что там много долгожителей, одно из привычных местных блюд — разваренная свинина с костями и кожей. Считается, что коллаген, которого в таком блюде с избытком, позволяет сохранить здоровье суставов и молодость кожи.

Еще специфические японские продукты — это, конечно же, водоросли (в них масса витаминов и микроэлементов), а также продукты из сои, прежде всего соевый сыр тофу и паста мисо. Ее делают из ферментированной сои и риса, сбраживая особым грибком. Растительный белок полезен, но плохо усваивается. Обработка сои ферментацией делает ее белок доступным.

Много блюд готовят на пару и варят, а рыбу часто едят практически сырой. Жареного практически нет. Один из главных принципов: вся еда готовится из свежайших продуктов. Порции маленькие. Способ еды палочками замедляет трапезу. В результате за один прием пищи японец в среднем съедает на 20 проц. меньше европейца. Не случайно здесь в ходу поговорка «наесться на восемь десятых».

2. Отучить от горячей пищи

Много лет среди онкозаболеваний в Японии лидировал рак желудка. Снизить смертность удалось, обязав всех регулярно проходить гастроскопию. Ученые выяснили, что привычка есть очень горячую пищу, пить обжигающие слизистую напитки — это серьезный фактор риска. В стране была организована разъяснительная кампания: людей убеждали, насколько это вредно, всеми доступными способами.

3. Соли — 10 граммов в день

В 70-е годы в стране был высокий уровень заболеваний сердца и сосудов, и руководители здравоохранения всерьез взялись за устранение причин. В целом привычная еда у японцев здоровая. Но был негативный момент: люди ели слишком много соли — 30-40 граммов в день. С возрастом это приводило к гипертонии, инфарктам, инсультам. В стране была проведена «антисолевая» программа, и сейчас среднесуточное потребление соли не превышает 10 граммов. «Результат наглядный: здоровье сосудов у японцев кардинально улучшилось, — констатировал доктор Эндо. — И меня лично удивляет ваша русская традиция: солонка на столе и привычка досаливать все подряд, еще не попробовав».

4. Спецпродукты для пожилых

Одна из рекомендаций японских геронтологов людям старше 75 лет — сохранять в рационе белок. В противном случае человек «высыхает» и теряет силы. Сейчас в Японии разрабатывают очередную национальную программу: по борьбе со старческой слабостью. Здесь разрабатывают особые продукты для пожилых: есть особые «желирующие» компоненты, которые помогают превратить обычные мясо или рыбу в суфле, которое легко есть старикам с проблемами глотания.

5. Движение — жизнь

Этому японцы уделают очень много внимания и сил. «В Японии мода на ходьбу», — отметил доктор Эндо. В почете утренние разминки — в программе «Гимнастика по радио» участвует большинство жителей страны. А для старшего поколения придумано опять же общенациональное движение «Распрями позвоночник» — особая гимнастика, помогающая сохранить гибкость и осанку. «Это важно и для поддержания общего здоровья, и для профилактики падений и травм», — считает японский геронтолог.

6. Быть полезным

Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Хотя болезнь Альцгеймера наступает и здесь, как и во всем остальном стареющем мире. Лекарства от нее пока не изобрели, и главный «удар» по Альцгеймеру — это борьба за здоровье сосудов мозга. «Все, что полезно в целом, что предотвращает развитие диабета и гипертонии, — все это одновременно является и профилактикой старческого слабоумия», — говорит доктор Эндо. Помимо правильной еды, борьбы со стрессами (чему, кстати, способствуют японские привычки стабильности в работе и семейной жизни), физической активности в Японии считают важным сохранять социальную активность и социальные связи (разнообразные клубы по интересам).