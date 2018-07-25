Всё в шоколаде: 7 продуктов, которые можно использовать в сексе

Стоит ли приносить еду в постель с эротическими целями? На этот вопрос у каждого свое мнение, но если вы решили попробовать — вот подборка интересных вариантов.

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1. Шоколад

Например, в виде трюфеля. Его можно медленно растопить во рту, почувствовать вкус — и начать целоваться. Главное — съесть до того, как он растает и испачкает простыни.

2. Мед Закрой глаза и попроси партнера нанести каплю меда на случайное место на его теле. Теперь отыщи это место, пользуясь только губами и языком.

3. Шампанское

Можно предварительно выпить по бокалу, а потом нанести пару капель ему на грудь — и слизать (и наоборот). Только не переборщи с алкогольной подготовкой, иначе до главного действа дело не дойдет.

4. Манго

Его аромат отлично подходит к романтической атмосфере. Для начала можно покормить друг друга кусочками.

5. Суши

Во-первых, жирные кислоты полезны для здоровья. Во‑вторых, суши и роллы удобно раскладывать на животе и есть без помощи палочек (а можно и в соус макать!).

6. Клубника

Вариантов ее использования в постели — множество. Кроме того, она богата фолиевой кислотой и витамином С.

7. Взбитые сливки

Если все сделать аккуратно, постель не испачкается, а вам обоим будет приятно.

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