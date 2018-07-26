Как спасти еду из холодильника: 5 чудо-советов для экономных хозяек

Остались хорошие продукты, у которых вот-вот истечет срок годности? Не спешите их выбрасывать! Рассказываем, как спасти еду из холодильника без потери ее качества.

В семьях с детьми вопрос качественного питания встает особенно остро. Нужно учитывать любые мелочи на каждой стадии: от покупки продуктов и приготовления блюд до мытья посуды и хранения оставшейся еды.

В последнее время тема рационального использования продуктов широко обсуждается. Не так давно стартовала кампания «Свежие идеи для забытых продуктов», которая призывает грамотно подходить к использованию пищи. Ведь более трети продуктов просто уничтожается, и к 2020 году эта цифра может возрасти до 40%. Большинство из них — фрукты, овощи, хлеб, мясо и молочные продукты.

Мы предлагаем вам взять на заметку кулинарные советы, как спасти еду из холодильника и сделать личный вклад в решение глобальной проблемы.

Смешать, но не взбалтывать

Ребенок не доел йогуртили остался творожный кремпосле приготовления бисквитного торта?

Не спешите выбрасывать. Смешайте эти остатки с оливковым маслом, добавьте немного уксуса, морской соли и черного перца — и салатная заправка готова!

Коллекция вкусов

Зачастую в холодильнике складируются недоеденные блюда, которые прямиком отправляются в мусорное ведро.

Самый простой способ продлить им жизнь — разместить в пакетах с замком типа zip-lock и заморозить.

Для удобства хранения лучше сделать пакеты плоскими и подписать. Затем разместить их в морозильной камере и доставать по мере необходимости.

Мясо, фруктовое пюре, овощной соусили бульонлегко поместятся в пищевые мешочки.

Просто добавьте свежести

Остались неиспользованные овощипосле приготовления супа или не рассчитали с порцией для салата?

Нарезанные овощи можно отправить на заморозку в холодильник, а затем комбинировать со свежими продуктами при приготовлении блюд. Замороженные овощи оптимально использовать в качестве гарнира, а для разнообразия к ним можно добавить свежие травы.

Такая заготовка станет отличной основой для овощного супа — просто добавьте в бульон замороженные овощи и специи по вкусу.

Кроме того, сам холодильник также поможет продлить жизнь деликатным продуктам. В современных моделях есть ящики для фруктов и овощей с этиленовым фильтром, который поглощает этилен, выделяемый продуктами. Он не позволяет скоропортящейся еде «влиять» на соседей по полке.

Ледяные шедевры

Решили побаловать своих близких изысканным ужином, но после пасты со сливочным соусомосталась лишняя заправка, а на фруктовый десерту гостей не хватило сил?

В этом случае помогут обыкновенные формочки для льда, которые есть у каждого в холодильнике.

Возьмите пустую форму, в каждую ячейку залейте оставшийся соус и заморозьте. Такие кубики облегчат создание блюд и добавят пикантности в повседневное меню. При приготовлении мяса или пасты идеально подойдут заготовки из трав в масле, соуса песто или измельченного чили.

То же самое можно сделать с фруктовым пюре и мягкими десертами. А вот твердые кусочки фруктов, ягод, овощей, а также пряные травы лучше разложить в формочки и залить, например, соком или питьевой водой.

Такие ягодные, мятные, огуречные кубики органично дополнят детский лимонад.

А йогурт и фруктовое пюре в замороженном виде сделают молочный коктейль для ребенка привлекательным и праздничным.

Хлеб всему голова

Черствый хлеблегко использовать для гренок и сухариков. Они станут приятным дополнением к тыквенному или гороховому супу. Хлеб можно измельчить на панировочные сухари и использовать для запекания курочки с хрустящей корочкой, а также добавить к пасте и посыпать сверху сыром.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!