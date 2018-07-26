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Школа Маттео Лаи: необычное и вкусное рагу
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Школа Маттео Лаи: необычное и вкусное рагу 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Иногда хочется приготовить что-то вкусное для всей семьи на несколько дней. Вот же идеальное для этого блюдо! Можно приготовить в выходные и есть его на ужин как минимум пару дней. Это вкусно и несложно!
Вам понадобится:
Нога баранья — 600г
Картофель средний — 3шт  Лук репчатый — 2 шт  Морковь — 3шт  Лук зеленый и зелень по вкусу
Сахар — 30г  Чеснок — 15г  Черный перец — 5г  Соль — 10г  Бекон — 120г
Розмарин — 10г  Вино красное сухое — 400мл
Томаты в собственном соку — 250г
Чиабатта — 60г  Оливковое масло — 30г  Овощной бульон — 800мл
Приготовление:
Разделайте баранину, отдели мясо от кости, нарежьте кубиками 2-2,5см. Так же нарежьте бекон. Разогрейе в кастрюле оливковое масло, добавьтк розмарин и чеснок. Обжарьте бекон и баранину до золотистой корочки Очисть овощи и нарезать кубиками по 2-2,5см. Измельчить лук. Вытащить розмарин из кастрюли, посолить и поперчить мясо, добавить лук, а затем красное сухое вино и выпарить алкоголь. Затем добавить морковку и картофель, хорошенько все перемешать, добавить сахар, томаты в собственном соку и овощи. Оставьте томиться на 2-2,5 часа. С рагу отлично сочетаются крутоны, поэтому нарежьте чиабатту, сбрызните ее оливковым маслом и отправлятей запекаться на 4 минуты в режиме гриль. Когда рагу будет готово, добавьте зелени и зеленый лук по вкусу, а также крутоны.
Фото:Shutterstock.com
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