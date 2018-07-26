Школа Маттео Лаи: необычное и вкусное рагу

Иногда хочется приготовить что-то вкусное для всей семьи на несколько дней. Вот же идеальное для этого блюдо! Можно приготовить в выходные и есть его на ужин как минимум пару дней. Это вкусно и несложно!

Вам понадобится:

Нога баранья — 600г

Картофель средний — 3шт Лук репчатый — 2 шт Морковь — 3шт Лук зеленый и зелень по вкусу

Сахар — 30г Чеснок — 15г Черный перец — 5г Соль — 10г Бекон — 120г

Розмарин — 10г Вино красное сухое — 400мл

Томаты в собственном соку — 250г

Чиабатта — 60г Оливковое масло — 30г Овощной бульон — 800мл

Приготовление:

Разделайте баранину, отдели мясо от кости, нарежьте кубиками 2-2,5см. Так же нарежьте бекон. Разогрейе в кастрюле оливковое масло, добавьтк розмарин и чеснок. Обжарьте бекон и баранину до золотистой корочки Очисть овощи и нарезать кубиками по 2-2,5см. Измельчить лук. Вытащить розмарин из кастрюли, посолить и поперчить мясо, добавить лук, а затем красное сухое вино и выпарить алкоголь. Затем добавить морковку и картофель, хорошенько все перемешать, добавить сахар, томаты в собственном соку и овощи. Оставьте томиться на 2-2,5 часа. С рагу отлично сочетаются крутоны, поэтому нарежьте чиабатту, сбрызните ее оливковым маслом и отправлятей запекаться на 4 минуты в режиме гриль. Когда рагу будет готово, добавьте зелени и зеленый лук по вкусу, а также крутоны.

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