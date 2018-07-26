Обед дешевле 100 рублей: 7 бюджетных рецептов

СодержаниеЗапеканка из цветной капусты с курицейКабачки в томате с фрикаделькамиТреска в томате с картофелемПлов с шампиньонами и курицейСпагетти болоньезе (облегченный вариант) Гречка с яйцами, шампиньонами и жареным лукомЖареные крабовые палочки с зеленым горошком

Сейчас люди стараются рационально тратить деньги. Поэтому сведения о том, как приготовить вкусный и экономичный обед, будут интересны многим. В этой статье речь пойдет об обедах, состоящих из одного блюда. Эти кушанья очень сытные, ими можно хорошо наесться. Обед из одного блюда — это немецкое изобретение, называется «айнтопф».

На заметку!

А́йнтопф — блюдо германской кухни, объединяющее в себе первое и второе. Его составляющими являются мясо, курица, копчености, овощи, крупы, макаронные изделия, грибы и т. д. Немецкие женщины придумали айнтопф, чтобы сытно и вкусно накормить семью. В этом случае в кастрюле варились почти все запасы, которые были у хозяйки. Блюдо приправлялось зеленью, специями и др. приправами

Цены на продукты взяты из гипермаркетов и супермаркетов Санкт-Петербурга «ОКей», «Карусель», «Пятерочка», «Магнит» и др. (актуальны на июль 2018). В перечисленных магазинах очень часто бывают акции, поэтому цены на многие позиции являются достаточно низкими. Продовольственные товары, использованные в рецептах, имеются на всей территории России, они доступны любой семье.

Стоимость соли, молотого перца, уксуса и т. п. в рецептах не учитывалась. Эти продукты имеются на каждой кухне, их стоимость для одной порции крайне мала.

Лайфхак!

Один из принципов разумной траты денег — следить за акциями, и когда цена на товар снижается, покупать сразу много этого товара. Конечно, не все из них стоит покупать впрок, так как многие не подлежат длительному хранению. Например, молочные продукты нельзя покупать про запас. Но есть и провиант с довольно большим сроком хранения, вот его можно покупать впрок. Например, это консервы: зеленый горошек, консервированная кукуруза, шпроты, рыбные консервы и т. д. Также это сахар, крупы, специи. Если у вас есть большая морозильная камера, можно запасать впрок мясные и рыбные товары. Не проходите мимо акционных пищевых продуктов. Если вы будете постоянно использовать этот прием, это позволит вам заметно экономить.

Запеканка из цветной капусты с курицей

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Куриное филе: 200 г (50 рублей), Цветная капуста: 300 г (75 рублей), Масло растительное: 80 г (5 рублей), Сухари панировочные: 40 г (7 рублей), Сметана 20%-ная: 50 г (30 рублей), Яйцо: 1 шт. (5 рублей), Сыр тертый: 50 г (18 рублей), Соль, перец.

Как готовить

Нарежьте куриное филе кубиками размером примерно 2 х 2 см. Обжарьте их на растительном масле в течение 5-7 минут.

Цветную капусту сполосните. Удалите нижние листья и разберите ее на соцветия. Вскипятите воду, опустите туда соцветия и варите 5 минут, после чего отцедите.

Смажьте форму и обсыпьте ее панировочными сухарями. Выложите туда слоями цветную капусту и куриное мясо.

Сделайте заливку. Взбейте яйцо и соедините его со сметаной, добавьте соль и перец. Залейте ею капусту с мясом, разровняйте.

Поставьте форму в заранее разогретую духовку и пеките 20 минут при малом нагреве. Незадолго до окончания готовки равномерно посыпьте запеканку тертым сыром и пеките еще немного, пока сыр не зарумянится.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 95 руб.

Кабачки в томате с фрикадельками

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Фарш свиной: 200 г (60 рублей), Яйцо: 1 шт. (5 рублей), Масло подсолнечное: 80 г (5 рублей), Кабачок: 300 г (6 рублей), Лук: 100 г (3 рубля), Морковь: 100 г (6 рублей), Томат-паста: 60 г (40 рублей), Уксус: 20 г, Сахарный песок: 20 г (7 рублей), Мука: 40 г (4 рубля), Сливочное масло: 20 г (10 рублей), Зелень: 50 г (15 рублей), Чеснок: 10 г (2 рубля), Соль, перец. На заметку!

В составе некоторых рецептов присутствует такой компонент, как томатная паста. Но некоторые хозяйки заменяют ее кетчупом. Однако если вы хотите, чтобы блюдо имело такой вкус, как в рецепте, кетчуп использовать нельзя. Кетчуп и томатная паста различаются по своему составу. Кетчуп содержит много ингредиентов, в том числе пищевых добавок, консервантов и пр. А качественная томатная паста, например, та, что приготовлена по ГОСТу, должна содержать только помидоры (и иногда соль). По сравнению с кетчупом томатная паста отличается гораздо более густой консистенцией. Важное замечание: после открытия банки срок хранения томатной пасты составляет несколько дней, после этого она может начать портиться. Поэтому ее лучше хранить в морозилке, от этого ее качество не страдает.

Как готовить

Сначала приготовьте фрикадельки. Добавьте в фарш с яйцо, соль, перец и хорошо вымешайте. Влажными руками разделайте маленькие фрикадельки, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле 5 минут.

Почистите кабачки и нарежьте полукружками толщиной 1-1,5 см. Мелко нашинкуйте лук, натрите морковь. Положите овощи в кастрюлю слоями, перемежая их фрикадельками. Поставьте тушить при малом нагреве, добавив 1/2 стакана горячей воды и оставшееся растительное масло.

Приготовьте соус. Соедините томат-пасту, муку, сахарный песок, уксус, добавьте 0,5 стакана воды и тщательно размешайте до однородности.

Через 15 минут после начала тушения влейте соус, добавьте соль и перец. Пусть блюдо побулькает на малом огне 2-3 минуты. В самом конце добавьте сливочное масло, давленый чеснок и мелко нарубленную зелень (петрушка, укроп). Ароматное блюдо готово.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 85 руб.

Треска в томате с картофелем

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Филе трески: 400 г (100 рублей), Масло подсолнечное: 80 г (5 рублей), Томат-паста: 60 г (40 рублей), Уксус: 30 г, Сахарный песок: 20 г (7 рублей), Картофель: 500 г (15 рублей), Лук: 100 г (3 рубля), Зелень: 30 г (10 рублей), Соль, перец. Надо знать!

Глазурь из льда — это прозрачная корка, продлевающая срок годности товара. Рыбу замораживают на траулерах или рыбоперерабатывающих предприятиях: сначала убирают излишнюю жидкость, затем срезают голову и внутренности. Потом рыба направляется в морозильные камеры, где она замораживается два часа при минус 21-22 градусах. Затем ее отправляют на глазирование, которое производится в пресной воде. Толщина слоя льда не должна превышать 4% от веса продукта. Глазировка получается прозрачной, как стекло. Слой льда предохраняет продукт от соприкосновения с кислородом воздуха, а значит, от порчи. В ледяном панцире рыба долго остается свежей.

Как готовить

Нарежьте филе трески поперек кусками шириной примерно 2,5 см. Сложите в широкую кастрюлю, добавьте соль и перец и налейте горячую воду — так, чтобы она чуть-чуть покрывала рыбу. Варите при малом нагреве 20 минут. После этого осторожно выньте ее с помощью лопатки или шумовки и положите в миску.

Сделайте томатный соус. Соедините томатную пасту, уксус и сахарный песок, прибавьте 1/2 стакана кипятка и размешайте. Вкус должен быть кисло-сладким. Залейте этим соусом рыбу, всыпьте рубленую зелень и еще немного потомите на плите, чтобы соус слегка загустел.

Нашинкуйте лук полукольцами и поджарьте до слегка золотистого цвета. Сварите картофель.

Рыбу в томате подавайте вместе с картофелем, посыпанным жареным луком.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 90 руб.

Плов с шампиньонами и курицей

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Куриное филе: 300 г (70 рублей), Шампиньоны 200 г (50 рублей), Морковь: 100 г (6 рублей), Лук: 100 г (3 рубля), Масло растительное: 100 г (6 рублей), Рис длиннозерный: 200 г (20 рублей), Зелень: 30 г (10 рублей), Соль, перец, приправа карри.

Как готовить

Нарежьте куриное филе кубиками размером 2 х 2 см. Грибы ополосните и тоже нарежьте кубиками. Натрите на терке морковь, нашинкуйте лук.

В кастрюлю влейте масло, положите мясо, шампиньоны, лук, морковь, а сверху рис. Влейте 1стакан кипятка, деревянной палочкой сделайте проколы сверху донизу, чтобы горячая вода проникла до дна. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Мешать нельзя!

Закройте кастрюлю крышкой, поставьте на маленький огонь и готовьте 25 минут. При необходимости подливайте кипяток, не перемешивая плов.

Когда рис станет мягким, выключите огонь и выложите плов на большую тарелку. Сверху посыпьте рубленой зеленью.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 85 руб.

Спагетти болоньезе (облегченный вариант)

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Надо знать!

Болоньезе — это название мясного соуса для спагетти, который происходит из города Болонья. Рецепт соуса болоньезе, официально рекомендованный сообществом Итальянской академии кухни, включает в себя такие компоненты, как: говядина, свинина, бекон, лук, сельдерей, помидоры, мясной бульон, молоко и сухое вино.

Необходимые продукты

Колбаса полукопченая: 150 г (45 рублей), Лук: 100 г (3 рубля), Морковь: 50 г (3 рубля), Масло оливковое: 80 г (10 рублей), Томат-паста: 80 г (50 рублей), Уксус: 20 г, Сахарный песок: 20 г (7 рублей), Чеснок: 20 г (4 рубля), Макароны спагетти: 200 г (25 рублей), Сливочное масло: 40 г (20 рублей), Соль, перец, специи.

Как готовить

Сначала сделайте мясной соус. Нарежьте колбасу кубиками 1 х 1 см. Нашинкуйте лук с морковью помельче. Поджарьте колбасу и овощи до слегка золотистого цвета. В конце прибавьте измельченный чеснок, томатную пасту, уксус, сахарный песок, соль, перец и специи по желанию. Хорошо перемешайте и потомите еще немного, чтобы соус принял однородную консистенцию.

Сварите макароны, откиньте на дуршлаг и обдайте кипятком (слишком долго промывать их не рекомендуется). Добавьте к ним сливочное масло, сверху выложите мясной соус и подавайте на стол.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 85 руб.

Гречка с яйцами, шампиньонами и жареным луком

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Яйца: 2 шт. (10 рублей), Лук: 100 г (3 рубля), Шампиньоны: 200 г (50 рублей), Масло подсолнечное: 80 г (10 рублей), Гречка: 300 г (20 рублей), Сливочное масло: 100 г (50 рублей), Соль, перец.

Как готовить

Яйца сварите вкрутую, затем нашинкуйте кубиками.

Лук и шампиньоны нарежьте и поджарьте на растительном масле до слегка румяного цвета. Посолите, поперчите.

Сварите гречку до мягкости, добавьте соль. Выложите ее на большую тарелку, прибавьте сливочное масло и размешайте. Сверху положите обжаренные шампиньоны с луком и посыпьте блюдо рублеными яйцами.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 75 руб.

Жареные крабовые палочки с зеленым горошком

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Стоимость продуктов в рецептах указана в рублях.

Необходимые продукты

Крабовые палочки 200 г (50 рублей), Яйца: 2 шт. (10 рублей), Панировочные сухари: 40 г (7 рублей), Масло растительное: 80 г (6 рублей), Зеленый горошек: 350 г (35 рублей), Сливочное масло: 50 г (50 рублей), Оливки консервированные: 100 г (30 рублей), Соль, перец. Надо знать!

Крабовые палочки производятся из сурими. Крабов там нет, их готовят из мякоти белой рыбы или креветок с помощью заморозки и последующего превращения в единую массу. Этот фарш нейтрален по вкусу и запаху, поэтому его часто применяют для имитирования разных морепродуктов. Крабовые палочки, продающиеся в наших магазинах, поступают преимущественно из стран бывшего Советского Союза или Китая. В китайской продукции сурими почти всегда отсутствует. Вместо него там присутствуют крахмал, соевый и яичный белок, а также ароматизаторы.

Как готовить

Взбейте 2 яйца. Запанируйте палочки в яйцах и сухарях и обжарьте на растительном масле до появления золотистой корочки.

Консервированный горошек отцедите от жидкости и прогрейте в кастрюльке в течение 3-5 минут. Выложите его на большую тарелку и добавьте сливочное масло. Рядом положите обжаренные крабовые палочки. Гарнируйте блюдо оливками.

Ориентировочная стоимость 1 порции = 85 руб.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Хотите питаться экономно, рационально и полезно? Тогда не ленитесь самостоятельно готовить. Это гораздо выгоднее, чем покупать полуфабрикаты и, тем более, еду в пакетиках. Если вы хотите, чтобы расходы на питание занимали относительно небольшую часть вашего бюджета, забудьте о полуфабрикатах, консервах с пищевыми добавками, готовой кулинарии.

Главное, забудьте о таких позициях питания, как фастфуд, чипсы, газированные напитки, всевозможная еда в пакетиках. Прочитайте надписи на пакетиках. Сплошные пищевые добавки, список которых составляет чуть ли не двадцать штук. Производители такой еды не думают о здоровье потребителей. Их заботит только прибыль. Для этого они щедро сдабривают продукцию красителями, ароматизаторами, улучшителями вкуса, чтобы подобная «пища» была якобы вкуснее. Еще они добавляют консерванты, стабилизаторы, антиокислители и пр., чтобы товар мог как можно дольше храниться и продаваться.

Откажитесь от этой «таблицы Менделеева», начните готовить самостоятельно. Этим вы сэкономите деньги, но, главное, принесете пользу здоровью. Например, вместо того чтобы покупать колбасы и сосиски, лучше научиться готовить дома буженину и т. д.

Сейчас многие хозяйки осознали правильность такого подхода, поэтому сами пекут дома хлеб, делают йогурт, творог, сыр. Для этого в продаже есть хлебопечки, йогуртницы и прочие девайсы.

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