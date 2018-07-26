26 июля — День Мальдивских островов

26 июля — День независимости Мальдивских островов (карибская кухня).

Мальдивские острова — небольшое островное государство в Юго-Восточной Азии. В 1887 году Мальдивы стали британской колонией. 25 июля 1965 года — перестали ею быть, чему и посвящен основной праздник этого государства — День независимости.

Праздник проходит с большой радостью и празднуется на всех населенных островах. На время торжеств приходится несколько выходных дней, как для работающего населения, так и для школьников. Центром торжественных мероприятий является столица — Мале, располагающаяся на одноименном острове. Здесь организуются парады, шествия, концерты и народные гуляния. Улицы украшаются огромным количеством знамен. Зеленые и красные флаги и флажки развешены буквально повсюду. Постоянной традицией всех празднеств на Мальдивах являются выступления джазовых коллективов, а также ансамблей поп-музыки. Вечером жителей и гостей мальдивских островов радует грандиозный фейерверк. А за праздничными столами отдается должное прекрасным блюдам колоритной мальдивской кухни. Кухня Мальдивских островов заимствует индийские и арабские кулинарные традиции. Её нельзя представить без трех основных составляющих: кокосовый орех, рыба и рис. В рыбных блюдах чаще всего используют тунца. Из него готовят самое любимое блюдо мальдивцев — тунец с рисом, приправленный различными соусами и перцем. В качестве закусок популярны кусочки рыбы в соусе чили, пирожки с рыбой и специями, а также рыба жаренная в масле.

На завтрак жители островов предпочитают «масхуни» — смесь тунца, лука, кокосового ореха и чили.

Рис является важной составляющей в мальдивской кухне, он используется в качестве гарнира и основы для приготовления разных блюд. Из рисовой муки делают «роши» — местный хлеб, который подают вместе с рыбным коктейлем, приправленным луком, чили и лаймом.

Также рис подают к популярному на Мальдивах супу из сухой копченой рыбы — «гарудиа».

В праздничные дни мальдивцы едят карри из куриного мяса с различными приправами.

Основные десерты — белые кокосовые палочки, называемые «бонди», и различные фруктовые салаты.

В качестве напитков предпочитается зелёный чай с большим количеством молока и сахара. Также жители утоляют жажду соком экзотических фруктов или сладким молоком — «киру сарбат», а из перебродившего кокосового молока делают слабоалкогольный напиток «гаа».

Я думаю, каждый из нас с удовольствием присоединился бы к этому замечательному празднику на одном из великолепных мальдивских курортов!

День независимости Либерии (местная кухня).

Свою независимость сегодня празднует Республика Либерия — небольшое государство в Западной Африке. В столице страны — Монровии — пройдут различные праздничные мероприятия.

Либерия — самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Уровень безработицы здесь составляет 85% населения. Естественно что при такой нищете и поголовной незанятости местному населению не приходится рассчитывать на шикарные банкеты в честь главного национального праздника. Но своя изюминка есть и в либерийской кухне, которая формируется условиями жизни населения. Низкий уровень жизни ограничивает либерийцев в разнообразии продуктов, но не в фантазии. Поэтому все, что может быть добыто и съедено, готовится и съедается.

К популярным блюдам Либерии можно отнести «фо-фо», которое делают из забродивших клубней маниоки с особым соусом, «думбэ» − тушенное мясо со шпинатом, «логдо» — рыба, сваренная в кокосовом молоке и изжаренная на пальмовом масле, «техеа» — креветки с отварным бататом, «бамбоч»а — сладкий гороховый суп с большим количеством ароматных приправ, «феса» — тушенные баклажаны с рыбным филе и курицей, «хаса» — курица с тмином. И, конечно, очень много едят бананов в жаренном, отварном, запечённом и сыром виде. Из десертов популярны смеси мелко нарезанных свежих фруктов, политых сладкими соусами.

Главный алкогольный напиток — пальмовый самогон. Для того чтобы получить брагу, ствол пальмы срубается. Места срубов пок рываются глиной. И ствол оставляется на солнце. Глина запирает сок в пальме и он начинает бродить. Через некоторое время можно извлекать брагу и перегонять ее на самогон. Еще один повсеместный напиток — имбирное пиво.

Кухня Либерии отличается огромной фантазией поваров. За счет смешивания ингредиентов и специй они могут добиваться совершенно разных экзотических вкусов.

С праздником, Либерия!

День кофейного коктейля в США.

Недавно был день растворимого кофе, и вот теперь — день кофейного коктейля. Кофейный коктейль — напиток на основе кофе, включающий самые разные ингредиенты — молоко, мороженое, сиропы, алкогольные напитки, пряности и многое другое. Существуют десятки рецептов кофейных коктейлей. Условно их делят на алкогольные и безалкогольные. Один из наиболее популярных кофейных коктейлей— кофе-фраппе. Традиционно в состав кофе-фраппе должны входить двойной эспрессо, который готовится из 50-60 мл воды и 14 г кофе тонкого помола, а также 3-5 кубиков льда и 100 мл молока. Согласно нескольким источникам, для приготовления фраппе лучше брать охлажденный эспрессо. Однако практика показывает, что гораздо более вкусным получается тот фраппе, который делается на основе свежего эспрессо, только что приготовленного в кофемашине или сваренного в турке.

Кофейные коктейли с алкоголем традиционно присутствуют в меню большинства баров и кафе наряду с разными видами кофе. К наиболее распространенным из них можно отнести ирландский кофе (кофе с виски), кофе по-швейцарски (кофе с ликёрами «Крем де Какао» и «Пепперминт»), кофе «Амаретто» (с одноимённым ликёром) и венский коктейль (кофе с самбукой и цедрой).

Для приготовления кофейных коктейлей чаще всего используется кофе, приготовленный в кофемашине. Растворимый кофе используется мало, так как обладает недостаточной яркостью вкуса и аромата.

И кстати наш российский кофе с коньяком и лимоном — это тоже коктейль!