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«Какая хозяюшка»: Анна Михайловская приготовила десерт «Павлова»
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«Какая хозяюшка»: Анна Михайловская приготовила десерт «Павлова» 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса театра и кино Анна Михайловская — настоящая волшебница на кухне и с радостью делится своими рецептами с поклонниками. На днях любимица публики приготовила знаменитый десерт «Павлова», чем окончательно покорила сердца домохозяек, пристально следящих за ее мастер-классами по кулинарии.
Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская не только примерная дочь, почитающая своих родителей, хорошая мать, воспитывающая сына Мирослава, но и завидная хозяйка, которая способна сотворить настоящие чудеса, стоя на кухне. Более того, свои умения артистка с большим удовольствием передает поклонникам, призывая их не бояться плиты и радовать близких самыми невероятными вкусностями. Тем более, что готовить их — одно удовольствие. И на этот раз звезда дала мастер-класс по приготовлению популярного торта-безе со свежими фруктами под названием «Павлова», который идеально подходит для жаркого лета.
«Десерт Павлова. 4 белка 150 гр сахара 4 ч л кукурузного крахмала Крем: 250 гр маскарпоне и 30 гр сахарной пудры. На 2 часа в духовку при температуре 90-100 с конвекцией» Напомнив список нужных ингредиентов, Анна приступила к своему виртуальному мастер-классу. В серии видео Михайловская наглядно показывает, что готовить всемирно известный десерт не так уж и сложно, а также освещает все нюансы процесса, что помогает даже самым далеким от кулинарии поклонникам с легкостью повторить все необходимые манипуляции.
Неудивительно, что почитатели с нетерпением ждут все новых рецептов от своего кумира, не забывая горячо благодарить за все те блюда, которые Анна уже успела осветить в своей кулинарной рубрике. «Все блюда с изюминкой, просты и легки, а, главное, очень вкусненькие и почти диетические, Спасибо!» «По одному названию десерта ваши навыки на кузне внушают уважение» «Анечка, с вами готовила моя мама. Спасибо вам большое, получилось безумно вкусно» «Нет, ну какая же вы все-таки хозяюшка!» «Анна, откройте секрет, где то учились готовить такие вкусности?» «Вдохновилась вашим примером и впервые приготовила! неимоверно вкусный, всём очень понравилось»
Ну а глядя на очаровательную мимику звезды, ее приятные манеры и красивые черты лица, сложно поверить, что в школьное время Михайловская была совсем не уверена в себе. Однако это так, и, будучи старшеклассницей, Анна очень стеснялась своего внешнего вида, что определенным образом сказывалось на ее выборе одежды.
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