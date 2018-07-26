Ночной дожор, или К холодильнику вход воспрещен: как перестать есть по вечерам

Не есть после шести… Как это скучно, но буквально каждая диета во главу угла ставит это гнетущее правило. Как питаться днем так, чтобы вечером не нестись сломя голову к холодильнику и не сметать в ночи запасы хлеба и колбасы?

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич знает, как помочь тем, кто вечерами грезит о еде и за просмотром ТВ или у ноутбука готов съесть три дневных рациона. Важно! Можно позволить себе легкий ужин за 2-3 часа до сна. У каждого из нас свой режим, поэтому необходимо отталкиваться от потребностей своего организма, а не бежать за модными трендами. Если dы ложитесь спать около 12 ночи, то последний прием должен быть в девять вечера, и, если вы живете ночной жизнью, то тоже не морите голодом свой организм, он вам может в итоге сильно отомстить.

Рассмотрим варианты легкого ужина перед сном: Конечно, не стоит употреблять тяжелую пищу или сахаристые фрукты. Однако включить определенные продукты в свой ужин или за час до сна в качестве легкого перекуса, чтобы увеличить производство мелатонина и обеспечить здоровый сон, все же стоит. Вот некоторые из них: красное вино, имбирь, бананы, икра, помидоры, бурый рис, ячмень, редис. Мы здесь не говорим о том, что вам можно перед сном выпить бутылку вина и заесть банкой икры, помните: во всем нужна мера. Даже, если вы переедите помидоров или риса, организм спасибо не скажет. Полбокала вина и легкое блюдо идеально подойдут для утоления голода, улучшат настроение и не повредят вашей фигуре. На ужин могут пойти продукты, содержащие триптофан, так как они помогают выработать серотонин, необходимый для изготовления мелатонина: вымоченные орешки, яйца, индейка или рыба, семена кунжута, проросшие зерна.

Рассмотрим варианты здорового перекуса для офиса: Планируйте перекус заранее, чтобы не чувствовать голод. Прием пищи должен давать насыщение, а сытость нам дают белки, жиры и углеводы. В качестве перекуса идеально подходят молочные продукты, овощи и фрукты, сухофрукты и орехи, цельнозерновой хлеб или хлебцы, мясо (говядина, индейка, курица), малосоленая рыба. Обходите стороной фастфуд, откажитесь от сладких напитков/газированных, жареных семечек, глазированных сырков, бутербродов с колбасой или плавленого сыра/выпечки. Эти продукты дадут вам насыщение на некоторое время, но вы очень быстро проголодаетесь снова, и плюс несколько килограммов вам точно обеспечено. Полезный перекус содержит 100-200 калорий. Один глазированный сырок содержит около 250 калорий, и им утолить голод довольно трудно.

Примеры правильных перекусов: • Творог с ложкой варенья или меда • Кружка кефира и горсть орехов (не больше 15 штук) • Салат с индейкой • 2 яйца с любым овощем • Цельнозерновой хлеб с сыром и любым овощем • Мацони с добавлением меда и орехов • 1 фрукт с горстью (9-15 штук) орехов • Сезонные ягоды (120 грамм) и 30-60 грамм сыра • Йогурт с сухофруктами (10-20 грамм)