15 коктейлей, которые помогут похудеть

Чтобы добиться прекрасной фигуры, нужно постараться и потрудиться. В первую очередь необходимо изменить пищевые привычки и обогатить рацион здоровой и полезной едой. Будет полезно включить в рацион продукты, которые способствуют потере лишних килограммов и сантиметров. Самый простой способ это сделать — каждый день готовить питательные смузи и коктейли.

Предлагаем устроить двухнедельный марафон и каждый день баловать себя полезным коктейлем из нашей подборки, который ускорит процесс похудения и укрепит иммунитет.

Такой питательный смузи станет отличным вариантом легкого завтрака. Он еще и полезен для фигуры. Дело в том, что овсянка помогает регулировать аппетит и не налегать на калорийные продукты. Корица успокаивает рецепторы и благоприятно влияет на чувство насыщения.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте смузи по бокалам и подавайте к столу.

Микс из имбиря, лимона и меда помогает не только при простудных заболеваниях. Этот напиток позволяет также добиться фигуры мечты в кратчайшие сроки. Все дело в имбире: он разгоняет метаболизм и нормализует количество сахара в крови. А мед усмиряет чувство голода.

Лимон порежьте на небольшие кусочки. Залейте его водой. Оставьте на некоторое время.

Затем добавьте к лимону мед, мяту и корицу. Оставьте на пару часов.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

Зеленые смузи — одни из самых полезных, в том числе для похудения. Такой напиток благоприятно влияет на работу пищеварительной системы: ускоряет обмен веществ и очищает от шлаков и токсинов. Сельдерей отличается отрицательной калорийностью, а значит, его употребление также поможет избавиться от лишних килограммов.

Смешайте все ингреденты в чаше блендера.

Взбейте до однородной массы, разлейте по бокалам и подавайте к столу.

Еще один зеленый смузи понравится истинным сладкоежкам. Правда, сладость в этом напитке не только приятная, но и полезная, ведь ее дают фрукты. Все главные ингредиенты этого смузи улучшают работу кишечника и помогают контролировать чувство голода.

Фрукты очистите и нарежьте на небольшие ломтики.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной консистенции.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

Все ингредиенты этого напитка положительно влияют на здоровье и фигуру. Грейпфрут и ананас и вовсе являются помощниками в жиросжигании.

Грейпфрут очистите от цедры и косточек. Порубите.

Имбирь натрите на терке.

Все ингредиенты смешайте в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

Несмотря на то что авокадо отличается самой высокой калорийностью среди фруктов, такой напиток полезен для фигуры. Дело в том, что в авокадо присутствуют полезные жиры, которые насыщают организм и преобразуются в энергию, а не в лишние килограммы.

Авокадо и грушу очистите. Удалите косточки.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте смузи по бокалам и подавайте к столу.

Этот напиток — по-настоящему летний микс, который порадует своей сочностью и полезным составом. Клубника нормализует уровень сахара в крови и способствует выработке гормонов, которые расщепляют жиры в организме. Арбуз же эффективно очищает организм и стимулирует потерю лишних килограммов.

Выдавите сок лайма в ложку.

Арбуз очистите от косточек.

У клубники удалите листья.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

Такой зеленый смузи поможет бороться с целлюлитом. Конечно, без физических нагрузок не обойтись, но напиток улучшит их эффективность в несколько раз.

Выжмите сок лайма в ложку.

Из яблок удалите сердцевину.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте смузи по бокалам и подавайте к столу.

Этот коктейль богат витаминами и антиоксидантами. Они улучшают работу пищеварительной системы и эффективно очищают организм от шлаков и токсинов. В результате вес нормализуется, а кожа становится упругой и подтянутой.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

В этом полезном напитке доминируют тропические нотки. Ананас — известный помощник в борьбе с лишними килограммами, а вместе с морковью и яблоком — отличное средство для укрепления иммунитета.

Ананас порубите на ломтики.

Из яблок удалите сердцевину.

Морковь очистите от кожуры и порубите.

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Разлейте напиток по бокалам и подавайте к столу.

Такой напиток станет отличным перекусом в течение дня. Томаты и базилик богаты антиоксидантами, которые ускоряют метаболизм и очищают организм. Все это позитивно влияет на процесс похудения.

Томаты обдайте кипятком и оставьте на некоторое время. Снимите кожицу и нарежьте средними кубиками.

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Взбейте все ингредиенты до однородной массы.

Разлейте смузи по бокалам.

Финики — очень полезный продукт, в том числе для похудения. Финики калорийны, но при этом они заряжают организм правильной энергией и улучшают работу пищеварительной системы.

Финики разрежьте на две части.

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Взбейте до состояния однородной массы.

Разлейте по бокалам и подавайте.

Свекла — сладкий корнеплод, который при этом помогает регулировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит. Вместе с ягодами этот овощ становится еще в несколько раз полезнее.

Свеклу нарежьте небольшими ломтиками.

Соедините все ингредиенты в блендере.

Взбейте до однородного состояния.

Разлейте по высоким бокалам.

Подавайте к столу.

Такой напиток богат антиоксидантами и витаминами. Он особенно понравится тем, кто любит сочные и необычные сочетания. В каждом глотке этого коктейля чувствуется лето.

Нектарины разрезать пополам, удалить косточку и начать взбивать в блендере.

К нектаринам добавить черешню без косточек, а затем виноградный сок. Взбивать до получения однородного напитка.

Разлить в стаканы и украсить по своему желанию.

Диетологи советуют съедать четвертинку грейпфрута до приема пищи. Если в свежем виде этот фрукт вам немного надоел, приготовьте из него классный напиток.

Выжать сок грейпфрута.

Взбить в блендере малину с соком и медом.

Вылить смузи в высокий стакан и украсить малиной.