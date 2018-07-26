Чипсы, пицца и доширак неожиданно попали в список полезных продуктов

Принято считать, что фастфуд и полуфабрикаты безоговорочно вредны для человека. Однако по версии британских диетологов, не любая готовая еда является плохим выбором, ведь зачастую, покопавшись на полках супермаркетов, можно найти довольно качественные и даже полезные продукты.

Чипсы Чипсы могут выглядеть как очевидно плохой выбор для перекуса, но в последнее время на прилавках появляется множество картофельных продуктов, не изобилующих вредными добавками. Если постараться, можно найти чипсы, приготовленные с минимальным количеством масла и приправленные только небольшим количеством соли. Такие чипсы также не отличаются высокой калорийностью. Они содержат клетчатку, а также контролирующий кровяное давление калий, полезный для костей фосфор, витамин B6, фолиевую кислоту, а также антиоксиданты — медь и витамин Е. Готовые соусы Многие предпочитают не употреблять покупные соусы, боясь, что в них полно сахара и Е-добавок. Однако в действительности многие компании производят более качественные варианты, хотя они, конечно, и стоят дороже. Не стоит опасаться уксусной или лимонной кислоты в составе — это ингредиенты, добываемые из натуральных продуктов.

Печенье Чтобы извлечь максимум пользы из печенья, выбирайте то, которое сделано из цельнозерновой муки. Оно богато клетчаткой и содержит железо, кальций и магний. Лучше выбирать самое простое печенье, без таких лишних добавок, как шоколад, глазурь и прочее. Шоколадные батончики В любом шоколаде слишком много калорий, сахара и жира, но если вы не можете устоять перед шоколадными батончиками, выбирайте те, которые ориентированы на детей — как правило, в них меньше калорий и насыщенных жиров. Однако будет лучше, если батончикам вы предпочтете горький (от 70%) шоколад. В нем больше антиоксидантов и меньше сахара, чем в молочном.

Пицца Пицца, даже купленная в магазине, необязательно должна быть неполезной. Сыр, которым щедро посыпают любую пиццу, богат кальцием, полезным для костей, а томатный соус — ликопином. Наилучшим вариантом будет пицца с курицей и овощами. Польза того и другого очевидна. Если вы дополните пару кусочков пиццы овощным салатом, то получите отличный здоровый обед. Лапша быстрого приготовления Лапша быстрого приготовления содержит огромное количество насыщенных жиров, дополненных сахаром, солью и химическими ингредиентами, но обычно это касается преимущественно наборов специй и добавок. Чтобы сделать лапшу более полезной, выбирайте ту, где наборы специй и добавок лежат в отдельных пакетиках, выбросьте их и добавьте свои собственные — например, курицу. Стоит помнить, что лапша калорийна и должна служить в качестве основного блюда, а не перекуса.