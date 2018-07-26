2 классных рецепта пасты, которую вы ещё не пробовали

350 calories

Лимонная паста с черри и бурратой

Яркая сытная паста с двумя видами сыра и тушёными черри — полезный обед или ужин за полчаса. Лимонная паста с черри и бурратой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 350 ккал

Ингредиенты

Макароны 400 г Помидоры (черри) 3 стакана Сыр (буррата) 2 шт. Сыр (тёртый) ½ стакана Лимон (цедра) 1 шт. Чеснок 4 зубчика Базилик пучок Вино (белое) ⅓ стакана Масло (оливковое) ¼ стакана Тимьян 2 ст. л.

Подогрейте на сковороде 2 ст. л. оливкового масла. Добавьте черри, нарезанный чеснок, тимьян и орегано. Тушите 5 минут, в конце влейте вино и немного его выпарите.

Отварите пасту согласно инструкции на упаковке.

Смешайте пасту с оставшимся оливковым маслом, цедрой лимона и нарезанным базиликом.

Подавайте каждую порцию с кусочком бурраты, тушёными черри и тёртым сыром.

490 calories

Паста с курицей и азиатским соусом

Эта простая паста с оригинальной заправкой готовится всего за 20 минут — идеальный вариант для быстрого ужина или внезапных гостей. Паста с курицей и азиатским соусом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 490 ккал

Ингредиенты

Макароны 200 г Курица (варёная нарезанная) 1 стакан Брокколи (нарезанная) 1 стакан Болгарский перец 2 шт. Морковь 2 шт. Манго 1 шт. Чеснок 4 зубчика Базилик (свежий) ½ стакана Тахини ½ стакана Соус (соевый) ½ стакана Арахисовая паста ¼ стакана Вода ½ стакана Имбирь (свежий) 2 см Отварите пасту согласно инструкции на упаковке.

Смешайте в блендере тахини, арахисовую пасту, соевый соус, чеснок, имбирь и воду.

Нарежьте морковь на тонкие полоски, а сладкий перец и брокколи — на мелкие кусочки.

Смешайте пасту с заправкой. Добавьте нарезанные овощи, курицу, базилик и кусочки манго. Ещё раз хорошо перемешайте. Паста готова!

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