Особенности выращивания различных видов перца

Итак, рассаду вы вырастили сами или купили готовую, и вот ваши перчики уже на постоянном месте. Историческая родина этого овоща Центральная Америка. И хотя он давно уже «привык» к различным условиям выращивания, в том числе и в Поволжье, тепло и свет все равно любит. Поэтому к моменту посадки почва должна хорошо прогреться. В теплицу перец можно посадить уже в конце апреля, в туннельные укрытия — в середине мая, а в открытый грунт — ближе к июню. Лучшие предшественники для этой культуры лук, морковь, кабачки, тыквы, огурцы. А вот после других пасленовых — картофеля, томатов, баклажанов или самого себя перец расти не любит. Будет болеть и не покажет всего, на что способен. Мы чередуем участки, а грунт готовим с осени, внося постепенно органические удобрения, компост, а также калий, фосфор, азот.

Также учтите, что перцы отлично переопыляются. И если вы хотите получить именно то, что сажали, — лучше разнесите грядки с различными сортами подальше друг от друга. Или посадите между ними «барьер». К примеру, в виде высоких томатов или вьющейся фасоли на сплошной опоре. Последним способом мы пользуемся и в теплице. К слову, подобная «занавеска» защитит перцы еще и от сквозняков, которых этот капризуля тоже не жалует.

Поливать все без исключения перцы лучше теплой водой, осторожно рыхлить почву в лунке, своевременно подвязывать и обрезать — удалять лишние побеги ниже главной развилки стебля и веточки растущие внутрь «кроны». Но без фанатизма. Еще мы обязательно удаляем первый бутон, там самым давая дополнительное развитие остальным плодам.

Подкомку этот овощ тоже любит. Лучше всего усваивает комплексные удобрения для пасленовых, гуминовые и минеральные «блюда».

Теперь о различиях. Тут правило простое — чем «экзотичнее» гость, тем больше может капризничать. Для гарантированного урожая в нашем регионе лучше все же брать районированные сорта, коих великое множество, и список пополняется «новичками» ежегодно. Эти мы сажаем в открытый грунт, на подготовленное, защищенное от ветра, солнечное место. Из наших любимых — «ласточка», «богатырь», «белозерка», «гладиатор», «оранжевое чудо».

Если хочется чего-то «поюжнее» и, как правило, поострее, то таких товарищей мы помещаем в теплицу или под пленочное укрытие, которые на ночь закрываем. На понижение среднесуточной температуры меньше 20 градусов такие «гости» реагируют отрицательно: сбрасывают завязь и цветы, вырастают мелкими, долго вызревают. А при 13-15 градусах — вообще останавливаются в росте. Но и излишняя жара не нужна, особенно для перцев Чили. Днем укрытие снимаем, теплицу открываем настежь, а в такую жару, как сейчас, даже притеняем — крепим на крышу белый плотный спанбонд. Света после этой процедуры достаточно, а «жалящего» солнца уже нет.

Проветривать парник необходимо еще и по той причине, что перцы не выносят излишней влажности воздуха, хотя и любят обильный полив. Особенно в период созревания плодов.

Посадка в теплицу хороша и тем, что большинство острых перчиков созревают чуть дольше сладких коллег, а укрытие позволяет «растянуть» теплый период, чтобы плоды точно дошли до кондиции. Тем не менее при покупке семян или рассады мы предпочитаем ранне— и среднеспелые сорта. Хорошо себя показали «бараний рог», «венгерский желтый», «дунай» (средней остроты) и «астраханский 147» (для тех, кто любит погорячее).