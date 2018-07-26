Рецепт рапана со сморчками

Черноморские рапаны — вкуснейшие моллюски и отличная (а также куда более бюджетная) альтернатива модным устрицам и лобстерам. Шеф-повар сочинского ресторана «Баран-Рапан» Валерий Порядин советует готовить рапана с грибами — сморчками или лисичками, муссом из лимона и маслом из черемши. Готовить это блюдо несложно, но результат способен впечатлить даже самого искушённого гурмана, так что берите на заметку.

Рапан со сморчками

Сморчки (или лисички) — 70 грамм

Рапан (свежий либо размороженный) — 70 грамм

Лук Элан — 25 грамм

Сливки 22% — 100 грамм

Овощной бульон — 50 грамм

Черемша — 100 грамм

Масло растительное — 170 грамм

Лимон — 1,5 килограмма

Для мусса из лимона

Желток яичный — 1 штука

Яйцо — 1 штука

Лимончелло — 40 грамм

Фреш из абхазского лимона — 100 грамм

Сахарная пудра — 100 грамм

Масло сливочное — 120 грамм

Соль — 3 грамма

Приготовьте пудру из лимона на гриле. Возьмите 1,5 килограмма лимонов, порежьте на половинки, обожгите на гриле до чёрного цвета, нарежьте, высушите в чипсы в духовке на низкой температуре и пробейте в пудру. Затем приготовьте масло из черемши. Пробейте черемшу в блендере с растительным маслом.

Следующий этап — мусс из лимона. На паровой бане при температуре 65 градусов смешайте все продукты и взбейте венчиком до однородной консистенции. Сморчки промойте и просушите. Рапана обжарьте и добавьте сливки с овощным бульоном. Лук запеките в фольге и разрежьте на половинки.

Выложите на плоскую тарелку рапана со сморчками, полейте небольшим количеством (7 грамм) масла из черемши. Выложите рядом лимонный мусс и присыпьте пудрой. Часть масла можно залить в раковины рапана и декорировать ими блюдо.

Рапан со сморчками готов!