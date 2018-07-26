Чтобы дольше оставаться мужчиной. Как ягоды влияют на здоровье

Как успеть напитать свой организм витаминами на целый год? Почему ягоды полезны всем, но в особенности мужчинам? Об этом рассказывает диетолог Елена Будзило.

Королева виктория

Два последних десятилетия недостатка в ягодах пермяки не испытывают. Круглый год в любом супермаркете можно купить хоть свежие, хоть замороженные ягоды: клубнику, чернику, ежевику.

«Но самые полезные всё-таки ягоды, которые выросли в нашем регионе, — говорит Елена Будзило. — Причина в том, что все витамины ягода накапливает именно в момент созревания. А привозные — их сняли с грядки полузрелыми. Нередко плоды обрабатывают химией, чтобы они дольше хранились».

Вот почему один стакан в день родных уральских ягод в июле-августе может стать бесценным вкладом в здоровье. Если в какой-то момент на огороде вызрели разные сорта ягод, то их употребление можно чередовать.

По мнению диетологов, королева ягод — виктория. Она содержит витамины А, С, Е, Р, В9. Из микроэлементов — калий, кальций, железо, цинк.

«Именно цинк, находящийся в хорошо вызревшей виктории, очень полезен для мужчин, — объясняет диетолог. — Этот микроэлемент участвует в процессе сперматогенеза. Существует поверье, что мужчины, которые в ягодный сезон съедают по стакану виктории в день, всегда будут оставаться в прекрасной мужской форме».

С осторожностью

Любые ягоды содержат кислоты, поэтому осмотрительно их нужно кушать тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. При гастритах и язвах желудка следует ограничить количество ягод, иначе можно спровоцировать обострение заболевания.

Осторожно следует употреблять ягоды при сахарном диабете. Каждый продукт имеет калории. Кроме клетчатки, косточек и воды, ягоды содержат фруктозу. В них концентрация сахара не такая большая. Но перед тем как съесть ягодный десерт, человеку с сахарным диабетом необходимо посчитать хлебные единицы в продукте и проверить уровень глюкозы в крови.

Следующая группа риска — дети до семи лет. Возможное осложнение, которое могут спровоцировать ягоды, — это аллергия.

«Для начала дайте малышу несколько плодов и посмотрите на реакцию, — советует врач-диетолог. — Если аллергии нет, можете увеличить дозу до половины стакана в день».

Вполне возможно, что ежедневное употребление ягод уже набило оскомину и нет никакого желания их есть. Тогда готовьте их так, чтобы снизить агрессивные кислоты. Как частенько делали наши бабушки? Сахарком присыпали — и уже не так кисло.

«Но этот способ отнюдь не снижает агрессивные ягодные кислоты, а лишь прибавляет к употребляемому продукту сладость, — объясняет Елена Будзило. — Чтобы реально снизить кислотность, нужно кушать ягоды с кашей или молочными продуктами: йогуртом, творогом. А вот со сливками будет слишком калорийно».

Если вы получили хороший урожай ягод и хотите заготовить их впрок, нет ничего лучше, чем заморозка. Моете, подсушиваете — и в морозилку. И в холодный зимний день вас будет ждать не только полезный ягодный десерт, сохранивший все витамины, но и манящий аромат лета.