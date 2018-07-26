Чипсы и шоколадное печенье дадут возможность жить дольше

Специалисты удивили общественность неожиданным заявлением. Исследователи из Бразилии сформировали перечень продуктов, употребление которых даст человеку возможность чувствовать себя лучше и жить дольше.

Daily Mail сообщило о том, что помимо рыбы и овощей, очень необходимых для нашего организма, список пополнили продукты с низким содержанием жиров, сахара и соли, которые могут удовлетворить потребности человека в клетчатке, а также источники полезного для организма иммуномодулятора бета-глюкана, контролирующий уровень холестерина в крови. Это чипсы и шоколадное печенье.

Специалисты также отметили, что чипсы могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях. Но злоупотреблять чипсами все же не стоит — они богаты жирами и солью, выводить которые из организма крайне тяжело.

Самой вредной пищей диетологи назвали ультраобработанные продукты, содержащие так называемые трансжиры: пиццу, колбасы, хлеб, маргарин, кондитерские изделия и фаст-фуд, для продления срока годности которых применяют консерванты.

Светлана Лесовская

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