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Какие продукты должны быть на каждой кухне
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Какие продукты должны быть на каждой кухне 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Если вы не любите есть каждый день одно и то же, при заполнении любого холодильника едой важно делать основной акцент на базовый набор продуктов с максимальной эффективностью. Большинство из них достаточно долго хранится, и на их основе можно создать очень разнообразное меню, которое не надоест очень и очень долго.
Томатная паста
Томатную пасту получают путем термической обработки свежих помидоров, в результате чего они сохраняют большую часть полезных свойств. Помимо того, что это низкокалорийный и полезный продукт — паста еще и незаменимый компонент для обогащения аромата и вкуса многих блюд.
Основное предназначение муки — изготовление теста, но этот продукт питания не будет лишним на кухне, даже если вы не печете. Муку можно использовать как компонент для загущения соусов, а также в качестве обсыпки при обжарке.
Вустерский соус
Соус на основе уксуса, сахара и рыбы является секретным ингредиентом таких блюд, как салат «Цезарь», бургеры и коктейль «Кровавая Мэри». С помощью него можно преобразить многие блюда, слегка или кардинально изменив их вкусовую палитру.
Орехи
Орехи богаты витаминами и микроэлементами, поэтому считаются идельным продуктом для легкого перекуса. Добавленные в еду орехи придают блюдам оригинальный вкус.
Чеснок
Овощная культура с характерным запахом и вкусом, который ни с чем не перепутаешь, может сделать ярче многие блюда. Для смягчения резкого запаха и вкуса зубчики чеснока можно обжарить в шелухе, а после опустить в кипящую воду.
Сыр может быть как основным ингредиентом блюда, так и вспомогательным компонентом. По технологии производства сыры делятся на мягкие, твердые, рассольные и плавленые. Выбирать сорт сыра следует исходя из того, как вы собираетесь его использовать.
Лимон
Фрукт семейства цитрусовых давно и прочно занял свою нишу в кулинарии. Использовать можно абсолютно все его части: от цедры до сока. Из лимонов делают сиропы, варенье, добавляют к кондитерским изделиям, а также к основным блюдам для улучшения их вкуса и аромата.
Для жителей отдельных стран этот злак является основным продуктом питания. Рис быстро и просто готовится, а его вкус легко разнообразить, добавив к блюду специй.
Из него можно сделать ароматную основу для многих блюд. Вкус ее будет меняться в зависимости от того, какой сорт лука используется. Не стоит ограничивать выбор ставшим уже классикой репчатым луком. Вместо него можно попробовать белый и красный лук, лук-шалот и лук-порей.
Масло
Процесс приготовления большинства блюд на сковороде невозможно представить без использования масла. У разного типа масел есть своя «точка дыма» — температура, после которой масло начинает разрушаться, гореть и, как следствие, изменять вкус блюд, причем не в лучшую сторону. Чтобы избежать неприятных последствий, в кулинарном арсенале следует держать несколько видов масел с разными «точками дыма».
Картофель
Это один из самых популярных видов овощных продуктов в мире. Из картофеля готовят десятки различных блюд — от закусок до десертов. Без картофеля не обходится приготовление многих супов и вторых блюд. При оптимальных условиях он может храниться до 6 месяцев.
Яблочный уксус
В отличие от обычного, яблочный уксус имеет мягкий, богатый вкус и аромат. Его используют в качестве заправки для салатов, компонента для соусов и маринадов, а также в небольшом количестве как ароматизатор.
Замороженные овощи
Для тех, кто постоянно испытывает дефицит времени и не готов часами стоять у плиты, замороженные смеси являются настоящим спасительным ингредиентом. Их не нужно мыть, чистить и резать. Чтобы приготовить на их основе рагу, суп или гарнир, достаточно положить замороженные овощи в горячую воду или на раскаленную сковороду и готовить их, пока они не станут мягкими.
Приправы
Будь под рукой немного различных специй, даже с минимальным набором ингредиентов можно менять вкус обычных блюд. Чем больше специй будет в вашем кулинарном арсенале, тем лучше, но предпочтение лучше отдавать тем, которые помимо всего прочего еще и долго хранятся. Так, например, семена тмина могут храниться до 7 лет, душица до 2х лет, палочки корицы до года, а черный перец горошком пролежит без изменения аромата несколько лет.
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