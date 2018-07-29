Любовь и специи: какие и к каким блюдам подходят

Любовь и специи: какие и к каким продуктам подходят

А знаетели вы как называли в старину специи? На Руси их называли пряностями, от слова «перец» — первой известной вкусовой добавки. В то же время, не стоит путать специи с приправами, под последними подразумевались и подразумеваются до сих пор соль, сахар, уксус и другие добавки, не всегда растительного происхождения.

Специи и пряности

Добавки к пище растительного происхождения. Обладают устойчивым вкусом и ароматом. Кстати роль специй не заканчивается на улучшении вкусовых качеств блюда — она способствуют пищеварению и продлевают сроки хранения продуктов. В тоже время специи способны целиком изменить вкус, аромат блюда, могут как выгодно подчеркнуть вкус продукта, так и убить его и… испортить блюдо в целом. Поэтому со специями нужно быть аккуратными. Использовать специи нужно всегда, но в умеренных количествах и чаще всего в приготовлении мяса, рыбы, птицы.

Мясо и мясные изделия

С мясом и мясными блюдами хорошо сочетаются всеми знакомые черный, душистый и красный перец, тмин, гвоздика, орегано, куркума, розмарин. Для маринада мясного шашлыка используйте лавровый лист или зонтики укропа. А когда у вас нет на это времени, а хочется быстро обжарить стейки на гриле — рекомендую использовать душистый и красный перец, благодаря приготовлению на открытом огне мясо получит особый аромат и вкус. Но в принципе также можно использовать и майоран, кардамон, тимьян и мускатный орех — они дадут пряные, насыщенные оттенки вкусов.

Рыба и морепродукты

Для рыбы же подойдет лавровый лист, он в принципе универсален и подходит как для варки любого ароматного бульона, в том числе рыбного и для запекания Имбирь, кориандр, тимьян будут добавлять приятный аромат той же семге, можно добавить перец чили, горчицу Очень вкусно обмазать стейк дюжонской. Если вы готовите речную рыбу, обязательно добавляйте блльше лук, сельдерей и петрушку — они приприготовлении «отберут» речной запах.

Птичку жалко?

Не стоит жалеть, потму как из нее получаются отменныеблюда. Птицу я бы посоветовал попробовать приготовить с розмарином, чабрецом или шалфеем — они придадут пикантный вкус дичи. Если хочется получить ароматное мясо со сладковато-пряным вкусом, как например индейку запекают с яблоками, каштанами, арахисом. И при этом используют пряности, которые хорошо сочетаются с данными продуктами: петрушку, мускатный орех, майоран, эстрагон, гвоздику, корицу, черный перец.

Если вы хотите приготовить, вредное, жирное, но очень вкусное блюдо рекомендую класть больше специй, чем обычно, так как в сочетании с жиром приправы теряют часть своего аромата. А вот соль, наоборот, усиливает вкус специй, так что при добавлении пряностей солить блюдо следует меньше.

И конечно, нельзя забывать, что на использование тех или иных специй накладывают свой отпечаток в большей степени национальные традиции. Мы используем не так много специй, в основном лаврушку и перец горошком. Не бойтесь рисковать. Например салат. Ео можно не солить, а придать ему вкус прованскими травами. или набрать на рынке отдельно. положечке специалный салатный сбор, например "Абхазскую аджику". Она продается и в пакетах и отдельно. Не обращайте внимание на название — салат не будет острым — это просто букет трав, который подойдет не только к салатам, но и к мясу — рыбе и бульонам.