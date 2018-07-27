Кубанское сливочное масло — одно из лучших в России

В комплексном анализе участвовала продукция под брендом «Коровка из Кореновки». Продукцию оценили по 68 параметрам качества и безопасности.

По оценке экспертов, это сливочное масло признано самым вкусным. Кроме того, оно благополучно прошло все испытания и полностью соответствует всем требованиям.

«В Краснодарском крае вырабытывается свыше 30 тысяч тонн в год сливочного масла. Торговые сети предлагают более полутора десятков наименований. В основном, производится масло крестьянское с массовой долей жира 72,5», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае проходит конкурс местных товаров «Сделано на Кубани».