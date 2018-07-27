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Кубанское сливочное масло — одно из лучших в России
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Кубанское сливочное масло — одно из лучших в России 

АиФ — Юг 26 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В комплексном анализе участвовала продукция под брендом «Коровка из Кореновки». Продукцию оценили по 68 параметрам качества и безопасности.
По оценке экспертов, это сливочное масло признано самым вкусным. Кроме того, оно благополучно прошло все испытания и полностью соответствует всем требованиям.
«В Краснодарском крае вырабытывается свыше 30 тысяч тонн в год сливочного масла. Торговые сети предлагают более полутора десятков наименований. В основном, производится масло крестьянское с массовой долей жира 72,5», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, в Краснодарском крае проходит конкурс местных товаров «Сделано на Кубани».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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