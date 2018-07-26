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В России определили лучшее сливочное масло
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В России определили лучшее сливочное масло 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Роскачество провело исследование и выявило, какое сливочное масло в России можно считать качественным и безопасным, самым лучшим стало то масло, которое по своим характеристикам превышает ГОСТы, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей. Для проведения исследования специалисты отобрали продукцию 74 самых популярных марок из России и Белоруссии с жирностью 82,5%. Образцы были проверены по 68 параметрам качества и безопасности. «Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы», — говорится в сообщении. Эксперты также дали рекомендации, как выбрать сливочное масло в магазине и не остаться обманутым. Покупателям необходимо обращать внимание на температуру хранения продукта — не более 6 градусов. Как показало исследование, более дорогие виды масла (около 143 рублей за 100 грамм) отличаются лучшим качеством, чем дешевые аналоги (78,5 рублей за 100 граммов), которые имеют нарушения по жирности и влаге.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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