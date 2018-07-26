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Капуста, куриные яйца и говядина подешевели в Нижегородской области
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Капуста, куриные яйца и говядина подешевели в Нижегородской области 

Newsroom24 25 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 16 по 23 июля в регионе на 7,9% снизилась средняя цена на капусту — с 25,5 до 23,5 рублей за кг, на 0,7% с 46,3 до 45,9 рублей за десяток подешевели куриные яйца, на 0,3% снизилась цена на говядину — с 323,5 до 322,5 рублей за кг.
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 июля в области снизились средние цены на масло, молоко и соль.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее сообщалось, что говядина, капуста и сливочное масло подешевели в Нижегородской области.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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