Капуста, куриные яйца и говядина подешевели в Нижегородской области

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 июля в регионе на 7,9% снизилась средняя цена на капусту — с 25,5 до 23,5 рублей за кг, на 0,7% с 46,3 до 45,9 рублей за десяток подешевели куриные яйца, на 0,3% снизилась цена на говядину — с 323,5 до 322,5 рублей за кг.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 июля в области снизились средние цены на масло, молоко и соль.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

Ранее сообщалось, что говядина, капуста и сливочное масло подешевели в Нижегородской области.