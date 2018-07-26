4 ступени японского ухода за собой

Япония — экзотическая страна, жители которой всегда ценили здоровье, молодость и красоту. Уходовая косметика страны восходящего солнца не столь известна на мировом рынке, как косметика корейского производства, но при этом заслуживает большего внимания. Я подобрала средства по уходу за кожей лица на сайте интернет-магазина фирмы Japonica, которые являются основными составляющими ежедневного японского ухода за собой.

1. Очищение

От того, насколько бережно и тщательно ты очищаешь кожу, зависит ее состояние и способность впитывать другие косметические средства. Очищение кожи по японской системе состоит из двух этапов: сначала наносится гидрофильное масло, затем пенка. Благодаря легкой консистенции масло глубоко проникает в поры, превосходно очищает кожу от макияжа, загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток эпидермиса. Входящие в состав масла AHA-кислоты и витамины оказывают увлажняющее и антиоксидантное действие, стимулируя синтез коллагена в тканях. Пенка обладает воздушной текстурой и способна удалить самые глубокие загрязнения и остатки масла, сужает поры и восстанавливает структуру кожи.

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2. Увлажнение

Результатом недостаточного увлажнения кожи становятся преждевременные морщины или чрезмерно глубокие заломы на коже, поэтому важно подобрать правильные уходовые средства. Лосьоны подготавливают кожу лица к нанесению других средств ухода, восстанавливают pH-баланс кожи, нарушенный после умывания. Входящие в состав средств цветочные масла и растительные экстракты препятствуют потере влаги, нормализуют работу сальных желез и способствуют регенерации клеток кожи. Микроколлаген и гиалуроновая кислота, проникая в глубокие слои кожи, обеспечивают легкий лифтинг кожи и восстанавливают ее упругость. Лосьоны не содержат отдушек, красителей и минеральных масел.

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3. Защита

Японские девушки уделяют большое внимание косметическим средствам, ориентированным на защиту от солнца. Крема с SPF-фильтром могут нести на себе 2 функции: быть неотъемлемой частью ежедневного ухода и использоваться для создания декоративного макияжа. Солнцезащитные гели и эмульсии защищают от агрессивного воздействия окружающей среды, увлажняют, предотвращают обезвоживание и тонируют кожу. Основа под макияж с SPF-фильтром и эффектом skin-up подходит для кожи любого типа и цвета. Средство моментально впитывается в кожу, корректирует недостатки, придает ей тонус и свежий вид. Рассыпчатая BB пудра с SPF-фильтром — заключительный этап макияжа. В состав средства входят гидролизованный коллаген, увлажняющий кожу, и силиконовый гель, который заполняет неровности и корректирует недостатки. Пудра поглощает излишки кожного сала, придавая коже матовость, и не закупоривает поры, позволяя коже дышать.

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4. Активация

Завершающая ступень японской системы по уходу за кожей лица — увлажняющие маски и массажные масла. Органические маски с фруктовыми экстрактами препятствуют разрушению коллагена, нормализуют кожно-жировой баланс, глубоко увлажняют, препятствуют образованию свободных радикалов, снимают воспаление и успокаивают кожу. Чтобы твоя кожа засияла здоровьем, тебе потребуется всего 10-15 минут в день для ухода за ней. Маски подходят для всех типов кожи, их не надо смывать. Массажное масло с эффектом лифтинга придает коже упругость и эластичность. Содержит необходимые коже витамины, омега-3 и омега-6 кислоты, которые глубоко проникают в кожу, предупреждают раннее старение, интенсивно увлажняют и подтягивают. Благодаря эффекту ароматерапии масло оказывает освежающее и расслабляющее действие. В сочетании с японской техникой массажа лица дает более эффективные результаты. Быстро впитывается, не оставляя кожу жирной.

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