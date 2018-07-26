Джелато шоколато

Время приготовления: 2 ч. 0 мин Кто же не любит мороженое этой чудесной марки? Замечательные сливочные шарики с разнообразными вкусами способны покорить кого угодно! А как сделать джелато шоколато, я сейчас расскажу! Все просто!

Описание приготовления:

Перед вами рецепт приготовления джелато шоколато — того самого мороженого, которое мы все так отчаянно любим и готовы кушать хоть каждый день. Ну, по крайней мере, я вот именно такой любитель мороженого, просто не могу устоять летом перед ним, как бы ни старалась держать себя в форме в пляжный сезон! А теперь даже зимой можно окунуться в приятную летнюю атмосферу!

Ингредиенты:

Сливки — 100 Грамм

Молоко — 350 Миллилитров

Молоко сухое — 30 Грамм

Сахар — 100 Грамм

Крахмал кукурузный — 8 Грамм

Добавки — По вкусу

Количество порций: 4-5 Как приготовить «Джелато шоколато»

1. Для начала в кастрюльке расплавим 40 грамм сахара, пока он не превратится в медовую карамель, потом сразу добавим столько же миллилитров молока, уменьшим огонь и уварим смесь до консистенции сгущенки. В другую кастрюлю положим оставшийся сахар и сухое молоко, перемешаем. Добавим немного молока и снова тщательно до однородного состояния перемешаем.

2. Отдельно разведем крахмал в чуть подогретом молоке, вливаем этот сироп к массе с сухим молоком, перемешаем. Добавим оставшееся молоко, доведем до кипения на маленьком огне. Соединяем первую и вторую смеси до однородности, затем охладим и отправим в морозилку.

3. Когда мороженое чуть схватится, достаем его. Сливки взбиваем до мягких пиков, дальше соединяем их с нашей холодной массой и снова взбиваем. Дальше снова пусть замерзнет в морозилке, а потом уже снова взбиваем в миксере. На этот раз вводим добавки: у меня были шоколадный топинг для одной части и шоколадная крошка для второй части. Теперь можно замораживать десерт.

4. И вот теперь наконец-то можно наслаждаться вкусным десертом!