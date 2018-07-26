В магазинах Самарской области эксперты забраковали 13,5 кг фруктов и овощей

У некоторых партий истек срок годности

В Самарской области из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм с прилавков убрали 13,5 кг овощей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

— Продавцы пытались продать испорченные продукты или товары без маркировки, — пояснили в ведомстве.

За эти нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 22 протокола. Нарушители выплатили 58 тысяч рублей штрафов.

Всего же с начала года специалисты ведомства проверили 869 фруктов и овощей. Из них только в 2 образцах эксперты обнаружили превышение уровня нитратов, а в 4 — яйца гельминтов.