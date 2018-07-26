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В магазинах Самарской области эксперты забраковали 13,5 кг фруктов и овощей
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В магазинах Самарской области эксперты забраковали 13,5 кг фруктов и овощей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
У некоторых партий истек срок годности
В Самарской области из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм с прилавков убрали 13,5 кг овощей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— Продавцы пытались продать испорченные продукты или товары без маркировки, — пояснили в ведомстве.
За эти нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 22 протокола. Нарушители выплатили 58 тысяч рублей штрафов.
Всего же с начала года специалисты ведомства проверили 869 фруктов и овощей. Из них только в 2 образцах эксперты обнаружили превышение уровня нитратов, а в 4 — яйца гельминтов.
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