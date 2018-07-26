3 рецепта для здорового перекуса

«В основе здорового питания лежит сбалансированный рацион и правильное совмещение продуктов, которое позволяет им лучше усваиваться», — считает врач-диетолог Натали Макиенко, которая научила правильно питаться, удерживать идеальный вес и улучшила жизнь уже более 12 тысяч девушек.

А еще рекомендованы перекусы, которые просто необходимы организму, если есть голод между основными приемами пищи. Чтобы вам вдруг не пришло в голову схватить то, что первым попадется в ближайшей палатке, мы попросили Натали поделиться авторскими рецептами здоровых и простых блюд. Легко приготовить дома, взять с собой в офис и вовремя перекусить без вреда для здоровья и фигуры.

Конфеты из нута (на 11 шт.)

Вам потребуется:

— 100 г нута;

— 5 ст.л. меда;

— кунжут белый/черный, кокосовая стружка, какао — для «обваливания» конфет;

орехи (любые);

— 2 ст.л. воды;

— специи по вкусу (корица и т. д.).

Как готовить: предварительно заливаем нут водой комнатной температуры и оставляем на ночь. Утром отвариваем его до готовности (30 минут). Затем остужаем и пюрируем нут с водой и медом. Уже эту массу можно использовать как «десерт» — намазать на цельно-зерновой хлеб, например.

Из полученной массы формируем конфеты (1 конфета — 1 ст.л. медово-нутовой «массы»). Внутрь конфеты «вдавливаем» орешек (например, ½ кешью) и обваливаем в кокосовой стружке/какао/кунжуте.

Комментарий диетолога: орехи и нут — 2 вида растительного белка и не сочетаются как полноценные продукты. Но 1 г ореха внутрь такой конфеты допустимо при условии, что ваша порция — 2—3 конфетки.

Домашний шоколад (на плитку 80 гр)

Вам потребуется:

— 40 мл кокосовых сливок/молока;

— 30—40 мл воды;

— 3 ст.л. кокосового сахара;

— 30 г какао-масла;

— 3—4 ст.л. какао-порошка (чем более горький шоколад любите, тем больше какао добавляете);

— 4—5 орешков миндаля или других орехов (предварительно вымоченных и очищенных);

— корица, кардамон — по вкусу (можно любые специи).

Как готовить: сливки с водой доводим до кипения, добавляем сахар, перемешиваем и убавляем огонь. На медленном огне топим сахар до полного растворения. Непрерывно помешиваем. Затем добавляем какао и также непрерывно помешиваем до однородной консистенции, «без комочков».

Отдельно растапливаем какао-масло и все смешиваем. Даем шоколадно-кокосовой массе остыть немного и добавляем мелко порубленные орехи и специи. Все перемешиваем, разливаем по формочкам и убираем в морозильник.

Комментарий диетолога: если хотите более плотную и не тающую консистенцию — берите больше масла.

Морковные котлетки (на 2 порции)

Вам потребуется:

— 2 больших моркови;

— 3—4 ст.л. муки из полбы/овсяной муки;

— корица/специи по вкусу;

— 1 ст.л. рафинированного оливкового масла.

Как готовить: морковь натираем и тушим с водой и корицей. Затем даем остыть и смешиваем с мукой. Все хорошо перемешиваем и даем постоять минут 20, чтобы все напиталось и мука «разбухла».

Формируем котлетки, обваливаем еще в муке и жарим на смазанной маслом сковородке или запекаем в духовке. Можно разложить массу по формочкам и запечь 20 минут в духовке при 180 градусах — получатся запеканки/маффины.

Комментарий диетолога: дополнить можно взбитым кокосовым молоком/ягодным соусом или медом.