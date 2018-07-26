Три самых охлаждающих супа для жаркого дня 

Летом далеко не всегда хочется есть — жара притупляет чувство голода.
Но диетологи в один голос утверждают, что питаться необходимо 5-6 раз в день в любое время года, а нерегулярные приемы пищи приводят к набору веса.
Чтобы не пропустить обед, насытиться, но в то же время и чувствовать легкость во всем теле, получить заряд бодрости и витаминов, а заодно и охладиться предлагаем тебе попробовать 3 самых освежающих летних супа.
Окрошка
Самый традиционный из летних супов. Он вызывает теплые воспоминания о бабушке, его хочется готовить исключительно из свежих и натуральных продуктов. Съедая окрошку, чувствуешь как организм наливается здоровьем.
Ингредиенты:
Говядина 400 граммов
Сыворотка 2 литра
Картофель 3 шт.
Яйцо 3 шт.
Огурцы свежие 4 шт.
Редиска 200 граммов
Укроп большой пучок
Зеленый лук большой пучок
Сметана 150 мл.
Горчица 2 ч.л.
Соль
Перец
Способ приготовления окрошки:
Мясо отварить и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца отварить вкрутую и остудить под струей холодной воды.
Очистить картофель и порезать маленькими кубиками. Яйца очистить и разрезать пополам, белок мелко порезать, желтки отложить. Мясо порезать маленькими кубиками. Огурцы и редис тоже мелко порезать. Укроп нашинковать.
Желтки сложить в мисочку, добавить горчицу и молотый черный перец, растереть в однородную массу и смешать со сметаной. Зеленый лук порезать мелко и в ступке растереть пестиком с 2 ч.л. соли, чтоб лук пустил сок.
В большой кастрюле смешать сыворотку, сметанную и луковую заправку. Добавить все порезанные продукты и перемешать. Попробовать и если надо приправить. Убрать на пару часов в холодильник.
Свекольник
Иногда это блюдо называют холодным или литовским борщом. Такой суп идеально готовить из молодой свеклы, хотя и старая тоже подойдет. Он охлаждает, освежает и идеально питает. К тому же, можно взять обезжиренный кефир — это сделает блюдо еще более легким.
Ингредиенты:
Кефир 1 литр
Свекла 2 шт.
Картофель 2 шт.
Яйцо 3 шт.
Огурец свежий 2 шт.
Укроп 1 пучок
Зеленый лук 1 пучок
Соль
Способ приготовления свекольника:
Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и очистить. Картофель отварить в мундире, обдать холодной водой, остудить и очистить. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
Кефир развести холодной кипяченой водой 1 к 1. Если кефир обезжиренный, его лучше не разводить, а просто взять больше, или развести, но добавить сметаны.
Натереть свеклу, картофель и огурцы на крупной терке. Зелень мелко порубить. Все смешать и посолить по вкусу. Желаемую консистенцию можно регулировать добавлением сметаны, холодной кипяченой или минеральной воды.
Перед подачей борщ охладить и положить в тарелку половинку вареного яйца.
Гаспачо
Этот испанский томатний суп просто идеально утоляет голод и жажду. На сегодняшний день существует множество рецептов этого блюда — помимо томатов заядлые кулинары добавляют в него арбуз, черешню и другие летние продукты. Мы же рассмотрим более классический вариант.
Ингредиенты:
Помидоры 450 г Лук репчатый 1 головка
Перец консервированный 1 штука
Огурцы 1 штука
Томатный сок 3 стакана
Кинза ½ стакана
Винный уксус 0,3 стакана
Оливковое масло ¼ стакана
Соус «Табаско» по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте на небольшие кусочки половину помидоров, огурца и лука и переложите в комбайн. Добавьте красный перец и измельчите до состояния пюре. Переложите в миску.
Добавьте томатный сок, нарезанную кинзу, уксус, оливковое масло и несколько капель табаско. Хорошо перемешайте.
Из оставшихся помидоров извлеките семена и нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте огурец и лук. Добавьте все в суп. Посолите, поперчите и поставьте в холодильник остывать.