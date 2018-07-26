Три самых охлаждающих супа для жаркого дня

Летом далеко не всегда хочется есть — жара притупляет чувство голода.

Но диетологи в один голос утверждают, что питаться необходимо 5-6 раз в день в любое время года, а нерегулярные приемы пищи приводят к набору веса.

Чтобы не пропустить обед, насытиться, но в то же время и чувствовать легкость во всем теле, получить заряд бодрости и витаминов, а заодно и охладиться предлагаем тебе попробовать 3 самых освежающих летних супа.

Окрошка

Самый традиционный из летних супов. Он вызывает теплые воспоминания о бабушке, его хочется готовить исключительно из свежих и натуральных продуктов. Съедая окрошку, чувствуешь как организм наливается здоровьем.

Ингредиенты:

Говядина 400 граммов

Сыворотка 2 литра

Картофель 3 шт.

Яйцо 3 шт.

Огурцы свежие 4 шт.

Редиска 200 граммов

Укроп большой пучок

Зеленый лук большой пучок

Сметана 150 мл.

Горчица 2 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления окрошки:

Мясо отварить и остудить. Картофель отварить в мундире, яйца отварить вкрутую и остудить под струей холодной воды.

Очистить картофель и порезать маленькими кубиками. Яйца очистить и разрезать пополам, белок мелко порезать, желтки отложить. Мясо порезать маленькими кубиками. Огурцы и редис тоже мелко порезать. Укроп нашинковать.

Желтки сложить в мисочку, добавить горчицу и молотый черный перец, растереть в однородную массу и смешать со сметаной. Зеленый лук порезать мелко и в ступке растереть пестиком с 2 ч.л. соли, чтоб лук пустил сок.

В большой кастрюле смешать сыворотку, сметанную и луковую заправку. Добавить все порезанные продукты и перемешать. Попробовать и если надо приправить. Убрать на пару часов в холодильник.

Свекольник

Иногда это блюдо называют холодным или литовским борщом. Такой суп идеально готовить из молодой свеклы, хотя и старая тоже подойдет. Он охлаждает, освежает и идеально питает. К тому же, можно взять обезжиренный кефир — это сделает блюдо еще более легким.

Ингредиенты:

Кефир 1 литр

Свекла 2 шт.

Картофель 2 шт.

Яйцо 3 шт.

Огурец свежий 2 шт.

Укроп 1 пучок

Зеленый лук 1 пучок

Соль

Способ приготовления свекольника:

Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и очистить. Картофель отварить в мундире, обдать холодной водой, остудить и очистить. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.

Кефир развести холодной кипяченой водой 1 к 1. Если кефир обезжиренный, его лучше не разводить, а просто взять больше, или развести, но добавить сметаны.

Натереть свеклу, картофель и огурцы на крупной терке. Зелень мелко порубить. Все смешать и посолить по вкусу. Желаемую консистенцию можно регулировать добавлением сметаны, холодной кипяченой или минеральной воды.

Перед подачей борщ охладить и положить в тарелку половинку вареного яйца.

Гаспачо

Этот испанский томатний суп просто идеально утоляет голод и жажду. На сегодняшний день существует множество рецептов этого блюда — помимо томатов заядлые кулинары добавляют в него арбуз, черешню и другие летние продукты. Мы же рассмотрим более классический вариант.

Ингредиенты:

Помидоры 450 г Лук репчатый 1 головка

Перец консервированный 1 штука

Огурцы 1 штука

Томатный сок 3 стакана

Кинза ½ стакана

Винный уксус 0,3 стакана

Оливковое масло ¼ стакана

Соус «Табаско» по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте на небольшие кусочки половину помидоров, огурца и лука и переложите в комбайн. Добавьте красный перец и измельчите до состояния пюре. Переложите в миску.

Добавьте томатный сок, нарезанную кинзу, уксус, оливковое масло и несколько капель табаско. Хорошо перемешайте.

Из оставшихся помидоров извлеките семена и нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте огурец и лук. Добавьте все в суп. Посолите, поперчите и поставьте в холодильник остывать.