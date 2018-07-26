Ещё
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке молока и сыров в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке молока и сыров в сентябре 

Rambler News Service 1 час назад
Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ряда категорий молочной продукции в срок с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.
«Провести с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (далее — эксперимент)», — говорится в документе.
Под действие эксперимента попадут, в том числе, молоко (кроме сырого), сливки, сыры и сливочное масло.
Rambler News Service: последние новости
Сбор пшеницы в России за год вырос на 56% — до 27,9 млн тонн Роскачество выявило нарушения в половине марок свиного шашлыка В Карелии подешевели огурцы и помидоры
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Галкина поразила своими навыками7
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение