Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке молока и сыров в сентябре

Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ряда категорий молочной продукции в срок с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

«Провести с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (далее — эксперимент)», — говорится в документе.

Под действие эксперимента попадут, в том числе, молоко (кроме сырого), сливки, сыры и сливочное масло.