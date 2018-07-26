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Драники, бургеры и акульи плавники. Что едят вышестоящие особы
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Драники, бургеры и акульи плавники. Что едят вышестоящие особы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Бывший шеф-повар королевы Великобритании Елизаветы II Даррен Макгрэди недавно рассказал о кулинарных предпочтениях монархини. Оказывается, на королевский стол запрещается подавать пищу с большим количеством углеводом — пасту, рис, картофель и прочее. А чтобы избежать неприятного запаха изо рта, повару не позволяли добавлять в пищу чеснок. Кроме того, Елизавета II не ест бананы целиком, а разрезает их и съедает вилкой. «Вечерка» заглянула на кухню к другим вышестоящим особам и узнала об их кулинарных пристрастиях.
Владимир Путин
Утро президента начинается не с кофе, а с просмотра документов и подписания бумаг. И уже потом — спортзал, бассейн и утренний перекус. Завтрак у Путина куда скромнее, чем можно подумать: каша, творожок и стакан сырых перепелиных яиц. В холодильнике главы государства тоже нет изысканных деликатесов — молоко, кефир, коробка сока и кетчуп.
Однако бывшая супруга президента Людмила Путина в одной из глав своей книги «Владимир Путин. Дорога к власти» утверждала, что глава государства очень привередлив и может отказаться от всего обеда, если ему не понравилось хотя бы одно блюдо.
Николя Саркози
Экс-президент Франции, как вспоминают его бывшие повара, очень привередлив. Он всегда обращал внимание на подачу блюд и решал сам, что должно быть подано на стол в первую очередь. Если ему что-то не нравилось, он не стеснялся сказать об этом. Супруга Николая Саркози Карла Бруни тоже обращала внимание на то, что ест ее муж. Так, благодаря ее воздействию в меню Саркози почти нет тяжелых, жирных калорийных блюда, а размер порции невелик.
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