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Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью?
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Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью? 

7dach.ru 1 час назад
Здравствуйте. Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью? Если нельзя, то как можно помочь дереву? Чем опрыскать?
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