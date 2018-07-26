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ТОП 10 белковых коктейлей
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ТОП 10 белковых коктейлей 

Карельские вести 1 час назад
Все ингредиенты смешать в блендере
1. 100 г творога, пол стакана вишневого сока, яичный белок, немного сахара.
2. банан, 100 г творога, стакан молока, столовая ложка меда, 2-3 столовых ложки овсяных хлопьев.
3. два стакана молока, 250 г творога, 10 перепелиных яиц, 50 г меда или варенья, 100 г сухого молока, 100 г сметаны, изюм, курага.
4. Стакан молока, одна чайная ложка сахара, 1 яйцо.
5. хурма или банан, 200 г творога, пол стакана кефира, пол стакана сока
6. банан, йогурт, стакан молока, 2 ложки меда, овсяные хлопья, мороженое.
7. яйцо, столовая ложка меда, 1 ложка измельченных грецких орехов, стакан кефира
8. 200 г творога, 50 г меда, 60 г яичного порошка, разведенного молоком, или 4-5 яиц, ложка сметаны.
9. 2 банана, 2 стакана молока, пол стакана сливок или мороженого, пакетик ванильного сахара, немного корицы по вкусу. Все смешать и измельчить блендером
10. стакан топленого молока, 250 г творога, 1 столовая ложка зародышей пшеницы или овсяных отрубей, 1 столовая ложка льняного масла.
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