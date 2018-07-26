Власти с 1 сентября введут добровольную маркировку молока

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Правительство намерено с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г. провести эксперимент по маркировке молочной продукции. Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.