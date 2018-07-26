Власти с 1 сентября введут добровольную маркировку молока 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Правительство намерено с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г. провести эксперимент по маркировке молочной продукции. Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.
Маркировке подлежат молоко (кроме сырого), сливки, сухие молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир, сыры, сырные продукты и творог, сгущеные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие), молочная сыворотка. Уполномоченными органами по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ, ФНС и ФТС. Полномочия оператора информационной системы для проведения эксперимента получит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Причем ЦРПТ намерен работать безвозмездно. Эксперимент нацелен на противодействие незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов молочной продукции, в том числе контрафактных, а также на повышение собираемости таможенных и налоговых платежей. Участие в эксперименте добровольное. По данным ЦРПТ, для маркировки молочных продуктов намерены использовать цифровой код Data Matrix, который нанесут на упаковку и отследят по всей товарной цепочке.