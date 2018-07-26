«Перегрузка свежими овощами и фруктами может навредить»

«Избыточное потребление даже самых лучших, самых свежих фруктов не всегда благоприятно может отразиться на здоровье. Например, людям, страдающим мочекаменной болезнью, употреблять большое количество богатых витаминами ягод, таких как вишня, черная смородина, крыжовник, клубника может быть опасно. Перегрузка свежими овощами и фруктами может навредить людям с чувствительным пищеварительным трактом, если имеется гастрит или воспалительные заболевания кишечника — может случиться обострение заболевания.

При всевозможном изобилии вкусных фруктов и ягод важно соблюдать меру. Объем и качество продуктов должны укладываться о обычный рацион, обязательно должны присутствовать на столе молочные продукты, рыба, мясо, хлеб, злаковые. Употреблять одни лишь овощи и фрукты не совсем полезно — организм не получит других нужных ему веществ.

Вместе с тем лето — отличное время для разгрузок, которые можно проводить раз-два в неделю. Полезны яблочные, арбузные разгрузочные дни. Если имеются сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, если повышен холестерин, ожирение, это хороший вариант.

Всегда следует руководствоваться своим аппетитом и соблюдать простые правила: не нужно переедать, постоянно жеваться. Большинство ягод и фруктов следует употреблять во время приема обычной пищи или в качестве перекусов.

Особо осторожными нужно быть с дыней. Считается, что ее нельзя употреблять ни с какими другими продуктами. Дыню можно есть не менее чем через час после основного приема пищи, иначе могут быть неприятности. Практически то же самое можно сказать о тыкве, огурцах и кабачках: они плохо сочетаются с молочными продуктами, как и капуста, помидоры, да и все сырые овощи, их лучше есть с мясными блюдами.

Ягоды с молоком — привычное для многих сочетание, большинство из нас любят клубнику со сливками, с йогуртом. Это не вредно, но такие лакомства стоит давать детям с большой осторожностью: ягоды, особенно земляника и клубника, — высокоаллергенны, поэтому нужен контроль за состоянием здоровья.

Есть ягоды, которые имеют нейтральный вкус и могут хорошо сочетаться с молоком, сливками, творожками, йогуртами. Это черника, голубика, ежевика. Но они должны быть лишь добавлением, не стоит перебарщивать.

Очень хорошо в этот период делать ягодные заготовки. Оптимальным методом сохранения полезных свойств продуктов является шоковая заморозка: быстрое охлаждение овощей, фруктов и ягод, сразу после сбора. Температура должна быть самая низкая, насколько это возможно. Тогда их полезные свойства сохранятся на период до года. В некоторых случаях такие продукты, которые хозяйка замораживает только сняв с ветки, могут быть полезнее и более полноценны по составу, чем те, которые хранятся в свежем виде, как это бывает с ягодами или теми же яблоками и грушами, которые привозят из дальних краев и долго держат в магазинах.

Еще одним безопасным методом хранения является вяление и сушка ягод, фруктов и овощей. Главное — сушка должна быть проведена на щадящих режимах, не при высокой температуре. Тогда сохраняются все полезные вещества, витамины. Домашняя пастила и мармелад также являются одними из самых удачных методов консервирования продуктов.

Варенья и соленья гораздо менее полезны, потому что большое количество сахара и соли, которые используются в заготовка, дает избыточную нагрузку на организм человека».