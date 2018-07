Не пей, козленочком станешь: Росконтроль назвал худший кофе в Москве

Кофе-бары («с собой», to go) приобретают все большую популярность. Плюсы очевидны: вы экономите время и деньги, а как насчет минусов? Можно ли говорить о высоком качестве напитков в таких кофейнях?

Безусловно, в первую очередь предпочтения во вкусе кофе — это вопросы личного вкуса и пристрастий. Но вот насколько предлагаемые напитки соответствуют заявленным характеристикам и профессиональным требованиям, проверить можно. Итак, вместе с Натальей Субботиной, директором по развитию и работе с клиентами Catch Crack, судьей национальных чемпионатов бариста и постоянным экспертом спецпроекта «Чай & кофе», Росконтроль отправился тестировать кофе. Что и как проверяли? Для дегустации были выбраны известные сетевые заведения, в каждом из которых эксперт и журналист Росконтроля (на правах голоса народа) покупали по два напитка — эспрессо, именно в нем по-настоящему раскрывается вкус зерен, и капучино. Последнему по статистике отдает предпочтение абсолютное большинство потребителей. При дегустации оценивались такие критерии, как плотность, горечь, кислотность, вкусовые оттенки, общие ощущения от чашки. Для капучино также важны качество пенки, вкус молока и вкус кофе в нем, послевкусие. Оценка кофе проводилась по пятибалльной системе.

1. Wow!Кофе Площадь Савеловского вокзала Кофе: 100% арабика, Бразилия и Эфиопия Эспрессо в этой точке оказался крепким, плотность ниже среднего, сладость тоже невысокая. Несмотря на то что в бленде заявлена Эфиопия, по вкусу больше ощущается Бразилия. Вкус спокойный, ореховый, Эфиопия слабо раскрыта во вкусе. Оценка: 3 Наталья Субботина, директор по развитию и работе с клиентами Catch Crack, судья национальных чемпионатов бариста: «Кофе из Эфиопии обладает более ярким, кислотным, фруктовым вкусом. Однако для среднестатистического покупателя Бразилия более привычна». Капучино оказался очень горячим, но для уличного варианта такая температура является вполне подходящей — напиток долго сохраняет температуру, что особенно важно в холодное время года. А вот вкус — очень водянистый, первые несколько глотков ощущаются очень слабо. Только при остывании начал проявляться вкус кофе, на передний план вышли его горькие ноты. И как в эспрессо эфиопские ноты не раскрыты в данном напитке«. Оценка: 2 2. Wake up кофе ул. Нижняя Масловка, д. 5, к. 1 Кофе: 100% арабика, Бразилия Эспрессо оказался резким. Его характерная вязкость связана с тем, что кофе недоэкстрагирован. У напитка плотное тело, но очень высокая кислотность и ярко выраженная горечь в послевкусии, которая уходит в сухость — сразу хочется запить водой. Оценка: 1,5 В капучино кофе «потерялся» — его вкус слабо выражен, напиток получится слишком молочным. Зато температура нормальная — не обжигающая, и можно сразу пить. Оценка, 1,5 3. Правда кофе ул. Нижняя Масловка, д. 5, к. 1 Зерна: 100% арабика, Бразилия Эспрессо в этом кофе-баре эксперт оценила как кислотный, при этом достаточно сладкий, горечь — выше средней. Напиток плотный, с долгим послевкусием, слегка вяжущим на кончике языка. За кофемашиной стояли шеф-бариста и ученик. Когда им сообщили, что напиток необходимо настроить, они поблагодарили, но заменить невкусную чашку не предложили. Оценка: 2,5 Капучино в «Правда кофе» — сбалансированный, у него вкус ванильного подтаявшего мороженого, сливочный и нежный. Температура молока не очень высокая, не нужно долго ждать остывания. Оценка: 4,5 4. Coffee Way ул. Сущевский Вал, 5 стр. 8, пав. Т-13, на входе Савеловского рынка Зерна: 100% арабика Эспрессо — водянистый и резкий, но при остывании стал более тактильным, что определенно пошло ему на пользу. У кофе короткое послевкусие, не оставляющее сухости во рту. Оценка: 2,5 Капучино приготовили с молоком, которое не очень хорошо раскрывает кофе, что сразу отразилось на общем впечатлении от чашки. В результате вкус зерен потерялся — по сути, получился молочный напиток, к тому же, достаточно водянистый, напоминающий скорее латте. Оценка: 1,5 Наталья Субботина, директор по развитию и работе с клиентами Catch Crack, судья национальных чемпионатов бариста: «Нередко владельцы сети вкладывают достаточно большие средства в сопутствующие товары и аксессуары — фирменные стаканчики, емкости для специй, качественные крышки. Так поступили и в этой сети. К сожалению, эти приятные мелочи не компенсируют недостаток внимания к сырью и обучению персонала. Даже самый красивый стаканчик не сделает кофе более вкусным. Первое, на что нужно обращать внимание, — это именно качество зерна и квалификация бариста». 5. Пит Stop Переход на станции метро Савеловская Зерна: 100% арабика, Коста-Рика Эспрессо — сладкий, слегка резковатый, с ярко выраженной нотой вяленой вишни. На качество кофе повлияли условия, в которых он готовится, но потенциал у исходного сырья определенно хороший. Коста-Рика, более богатая во вкусовом спектре, отличается от ординарных смесей или моносортов, что придает напитку индивидуальность. Оценка: 2 Наталья Субботина, директор по развитию и работе с клиентами Catch Crack, судья национальных чемпионатов бариста: «Условия, в которых хранятся зерна и готовится кофе, имеют очень большое значение для качества итогового напитка. Если в помещении слишком жарко и душно, это сразу влияет на то, как хранятся зерна, какой вкус они дают. Но, конечно, нельзя не учитывать, что в кофейнях to go сложно добиться идеальных условий — в силу специфики бизнеса». В капучино чувствуется кофе, но ягодные ноты эспрессо потерялись в молоке, напиток вышел ровным и спокойным, без ярко выраженных вкусовых акцентов. В послевкусии — легкая сухость, но сама чашка сладкая и сбалансированная. Оценка: 2 6. Cup «n» Cup ул. Бутырский Вал, д. 10 Зерна: 100% арабика, Эфиопия Эспрессо — плотный, сладкий, фруктовый, с невысокой горечью и ярко выраженной кислотностью. Обладает продолжительным послевкусием горького шоколада. Происхождение зерна сообщает ему оригинальный и яркий вкус, который отличается от привычного для этого напитка. Оценка: 3,5 Капучино приготовили с очень горячим молоком. Но напиток сам по себе очень мягкий, сладкий, с ощутимыми нотками сухофруктов. Если бы температура при подаче была ниже, сильнее ощущались бы сливочные ноты. Оценка: 4,5 7. 9bar coffee ул. 1-я Тверская-Ямская, 29с1 Зерна: 100% арабика, Бразилия, собственная обжарка. К эспрессо бесплатно предложили бутылочку воды. По эспрессо можно сказать, что зерна недоэстрагированы — это дает характерный вязкий привкус. Напиток обладает яркой кислотностью недозревших зеленых фруктов, дает долгое сухое послевкусие. Стоит отметить, что после рекомендаций, как настроить рецепт, бариста предложила переделать чашку, что говорит явно в пользу этого кофе-бара. Оценка: 1,5 Капучино подали комфортной температуры. У напитка молочный вкус, который забивает кофе — и без того водянистый эспрессо не ощущается. Поначалу сливочный, кремообразный вкус затем как бы разваливается, оставляя шероховатое послевкусие. Оценка: 1,5 8. Coffee Take Площадь Тверская застава Зерна: 100% арабика. Эфиопия, натуральная обработка В эспрессо присутствует посторонний привкус (возможно, попало дефектное зерно), на конце — землистость. При этом напиток все же плотный, сладкий, кислотность средняя, горечь чуть выше средней. Оценка: 3 Капучино плотный, насыщенный, в нем явственно чувствуются кофейные ноты. Во вкусе — курага и чернослив. Температура подачи — выше комфортной, напиток приятно употреблять только по прошествии некоторого времени. Оценка: 4 9. Cofix Площадь Тверская Застава, 3 Зерна: 100% арабика Эспрессо — полный, насыщенный, со средней кислотностью и горечью чуть выше средней. Но есть вязкость в послевкусии, он оставляет шершавость на языке. Оценка: 2 А вот капучино не хватило сладости, скорее чувствовались прогорклые ореховые ноты. Вкус кофе доминирует над молоком. Оценка: 2 10. Coffee Moose Большой Кондратьевский пер., 14с1 Зерна: 100% арабика, Бразилия У эспрессо несбалансированный вкус, водянистое тело. Слабоя сладость, чашка несет легких посторонний вкус. Во вкусе доминируют яркие ноты необжаренного ореха. Оценка: 2 В капучино ощущается легкая кислотность скисшего молока, основной вкусовой дискриптор — незрелые зеленые фрукты. Напиток очень шершавый и сухой, его хочется запить водой. Оценка: 1,5. Наталья Субботина, директор по развитию и работе с клиентами Catch Crack, судья национальных чемпионатов бариста: «Технология приготовления напитка, квалификация бариста играют первостепенную роль в конечном качестве кофе. Если перегреть молоко, неправильно эксплуатировать технику, не соблюдать правила гигиены при работе, хороший кофе не получится. В данном случае низкое качество эспрессо и капучино не в последнюю очередь обусловлены тем, что сотрудница кафе недостаточно хорошо освоила принципы работы. К сожалению, что в кофе-барах, что в обычных кофейнях невозможно угадать, кто именно будет готовить ваш кофе. В результате из одного и того же зерна можно получить как очень хорошую чашку, так и весьма посредственную».

11. Prime ул. 1-я Тверская-Ямская, 66 Зерна: 100% арабика, Бразилия Эспрессо — горький, плотный, с орехово-шоколадным резким вкусом. Для рядового покупателя такой кофе привычен, поэтому отторжения, скорее всего не вызовет, но с профессиональной точки зрения чашка вышла несбалансированной. Оценка: 2 В капучино ощущается кофейная нота, но баланса кофе и молока недостает, также напитку не хватает сладости. Сухая рыхлая пена только усиливает это ощущение. Тем не менее вкус можно охарактеризовать, как привычный и каждодневный. Оценка: 2,5 12. 1bucks coffee (Переход на станции метро «Тверская») Зерна: 100% арабика, Бразилия Эспрессо — резкий, несбалансированный, с высокой кислотностью зеленых, незрелых фруктов. В послевкусии присутствует лекарственная горечь. Оценка: 1 Капучино сливочно-молочный, кофе в нем чувствуется, но не ярко выраженно. Оценка: 1,5 13. Take & Wake ул. Тверская улица, 17 Зерна: 100% арабика, Бразилия Эспрессо — очень горячий, обжигает язык. При этом довольно сладкий и кислотный. Необходимо отметить, что в этом кофе-баре эспрессо подается только двойным, то есть, объемом 60 мл. Оценка: 2 Капучино — сладкий, в нем чувствуется кофе, но у напитка в целом нет ярко выраженного вкуса. По тактильности он кремообразный. Оценка: 3,5 14. Маккафе Газетный пер., 17 Зерна: 100% арабика Во вкусе эспрессо ощущаются яркие древесные ноты, жженый уголь (это указывает на то, что обжарка, скорее всего, темная). Кислотность — выше среднего. Но при этом вкус как будто «разваливается. Оценка: 1,5 В капучино чувствуется сладость молока. Пена добротная, не разрушается, напиток обладает ярко выраженным вкусом кофе, молоко сглаживает древесные ноты эспрессо. Послевкусие шероховатое и сухое, такой капучино хочется запить водой. Оценка: 2 15. AB Daily ул. Тверская, д. 5/6 Зерна: 100% арабика Эспрессо — горький, солоноватый (такой специфический привкус может появляться из-за характеристик используемой воды или настроек машины). Чувствуется кофе темной обжарки. Вкус — горький, древесно-угольный, обладающий очень высокой горечью, отдающей в травянистость. Оценка: 1 В капучино обнаружилась нетипичная сладость (которая стала понятно, когда бариста подтвердил, что кофе приготовили на низколактозном молоке). Напиток очень горячий, даже через 10 минут после покупки он не достиг комфортной температуры. Из-за используемого молока вкус кофе ощущается слабо. Оценка: 1 16. Бодрый день ул. Правды, д.24/17 Зерна: 90% арабика, 10% робуста. Арабики три сорта Эспрессо плотный, сладость у него ниже среднего, кислотность чуть выше среднего, горечь высокая. Если говорить про обычного потребителя, это довольно привычная чашка. Во вкусе присутствует легкая пыльность. Оценка: 2 Капучино — чувствуется кофе, но он раскрывается горечью и пыльностью, поэтому создается иллюзия того, что нам продали кофейный напиток. Вкус плоский и горький, сухость на конце в долгом послевкусии, хочется после него воды. Оценка: 1,5 17. Surf ул. Никольская, 8 Эспрессо — ягодный, фруктовый и сладкий, насыщенный и многогранный, при этом плотный. К нему можно применить много положительных дискрипторов для кофе. Оценка: 4 В капучино чувствуется кофе, у него качественная взбитая пена, которая, впрочем, не скрадывает вкус кофе, сообщая ему привкус талого мороженого. Напиток бархатистый, ягодно-фруктовый и сладкий. Оценка: 5 Глас народа Екатерина Поцелуевская, редактор, Росконтроль: „Наша проверка кофеен to go показала: вкусы обычного потребителя и специалиста зачастую могут не совпадать. Если последний оценивает кофе по четко определенным критериям, признанным в профессиональном сообществе, потребитель ориентируется прежде всего на свои привычки и вкусовые пристрастия. В общем случае среднестатистическому любителю кофе привычнее ощущать горький, а не кислый (кислотный) вкус напитка, соответственно, эспрессо и капучино, который обладают горечью, с большей вероятностью могут быть восприняты, как „вкусные“ и „хорошие“. И я как обычный потребитель кофе отдавала предпочтение скорее тем напиткам, которые горчат. Это, во-первых, кофе от крупных сетей (Prime, Маккафе), а также такие кофейни, как „Правда кофе“, Coffe Way, Cofix, Wow! Кофе, AB Daily. Зато в оценке Cup „n“ Cup и Surf я разделила оценку эксперта: оригинальные вкусовые ноты и богатый вкус уравновешивают все ярко выраженные особенности и открывают в кофе новые грани, пусть и слегка непривычные, но явно притягательные“. Цена вопроса И наконец несколько слов о ценах. Некоторые сети придерживаются подчеркнуто демократичной ценовой политики. Например, в „Правда кофе“ каждый напиток стоил всего 50 рублей. Сеть 1 bucks coffee, верная своему названию, продает самые маленькие объемы по одному доллару (по текущему курсу). В принципе, не сильно дороже оказалось и в большинстве других сетей, которые мы посещали. Но проверка еще раз показала: ориентироваться только на цену нельзя. И в низшем, и в самом высоком ценовом сегменте может быть как невкусный кофе, так и очень хороший. Достаточно упомянуть, что лидер и аутсайдер нашего рейтинга продают напитки по примерно одинаковым ценам.