Эти выпускники пришли навестить свою школьную учительницу. То какой совет она им дала — бесценно!

Однажды, спустя 10 лет после окончания школы, бывшие выпускники пришли в гости к своей учительнице, которая была не только их классным руководителем на протяжении всех школьных лет, но и прекрасным другом для каждого из них. Посидели, поговорили, а когда учительница спросила, как они поживают, в ответ услышала поток жалоб на многочисленные жизненные трудности.

Гостеприимная хозяйка предложила молодым людям выпить кофе, и принесла из кухни кофейник и поднос, на котором стояли самые разные чашки — фарфоровые, стеклянные, пластиковые, хрустальные; простые и изысканные. Когда выпускники разобрали посуду, учительница сказала:

«Если вы заметили, разобраны все дорогие чашки. Простые и дешевые никто не захотел брать. Желание иметь только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите: чашка не делает кофе вкуснее и ароматнее. Иногда она просто дороже, а порой скрывает то, что мы пьем. Вы хотели кофе, это ваше настоящее желание. Но вы сознательно выбрали лучшую посуду и стали разглядывать, кому что досталось.

Теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, общество — чашки. Всего лишь инструменты для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет ценность нашей жизни. Иногда, концентрируясь на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе!»