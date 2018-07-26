Маркировка молочной продукции начнется с 1 сентября

На молоко, творог, сыры и другую молочную продукцию могут начать наносить специальные защитные знаки уже с 1 сентября этого года.

Именно с этой даты и по 31 декабря 2019 года правительство готово провести эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Проект соответствующего постановления размещен на на портале проектов нормативных правовых актов.

Маркировать, как отмечается в документе, планируется молоко, сливки, сухое молоко, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир. Кроме того, планируется наносить маркировку на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие), молочную сыворотку.

Центр развития перспективных технологий, который уже успешно внедряет технологию маркировки табака и обуви, готов подключиться и к этому пилотному проекту. «Мы уже на протяжении нескольких месяцев отрабатываем с участниками рынка процессы и технологии маркировки готовой молочной продукции», — сообщил заместитель генерального директора центра Реваз Юсупов.