8 простых рецептов для идеальной чистоты вашей ванной

Потеки на зеркале Домашнее средство справляется с удалением следов от потеков ничуть не хуже, чем дорогие стеклоочистители, а стоит копейки. Смешайте перекись водорода и пищевую соду в равных частях, нанесите раствор на зеркало и хорошо протрите его чистой тряпочкой. Или используйте крем для бритья. Он не только заставит зеркала сверкать, но также предотвратит образование потеков от пара в следующий раз, когда вы будете принимать горячий душ. Ванна Для дезинфекции ванны и очищения ее от пятен смешайте 0,5 стакана уксуса, 1 стакан медицинского спирта и 0,25 стакана воды. Полученную смесь разведите в литре теплой воды. Нанесите раствор на всю поверхность ванны с помощью пульверизатора, оставьте на 15 минут, а затем хорошо прополосните. Будьте уверены: ванная станет гораздо чище!Унитаз Для ухода за сантехникой можно использовать воду с растворенной в ней жидкостью для полоскания рта или зубной пастой. Нанесите ее на загрязненную поверхность, оставьте на 30 минут, а затем хорошо потрите ершиком и сполосните водой. Плитка Пятна и разводы от водяного пара можно легко очистить, протерев плитку ватным тампоном, смоченным в жидком отбеливателе, ополаскивателе для рта или зубной пасте. После такой уборки плитка засверкает как новая!

Ржавчина Избавиться от ржавчины проще, чем вы думаете. Просто посыпьте соль на пострадавшие участки, мягко вотрите ее в поверхность и затем выдавите на это место лимонный сок. Кислота способствует растворению ржавчины, а соль впитывает загрязнения. Оставьте средство на ночь, а утром хорошо промойте поверхность водой. Потолок Чтобы очистить натяжной потолок от пыли и пятен, смешайте уксус и теплую воду в пропорции 1:1. Нанесите раствор с помощью швабры и слегка протрите поверхность. И не забудьте перед уборкой надеть на глаза защитные очки. Занавеска для ванной Смешайте 500 мл универсального моющего средства, в состав которого входит хлор, и 2 чайные ложки средства для мытья посуды. Нанесите смесь на всю поверхность занавески, подождите несколько минут и прополосните ее водой. Она будет выглядеть лучше новой!Плесень Появление плесени в ванной комнате — момент неприятный, но все-таки ожидаемый. Где же ей еще расти, как не в помещении с плохой вентиляцией и повышенной влажностью! При первых признаках плесени обработайте загрязненные места раствором хлорки (в пропорции 1:10). Рост грибков можно также предотвратить, обработав поверхность смесью, состоящей из нашатырного спирта и уксуса в соотношении 1:1. Нанесите ее на проблемные места с помощью жесткой щетки, оставьте на 15 минут, а затем промойте концентрированным содовым раствором (1 ч. л. соды на 1 ст. л. воды).