Диетологи нашли пользу в самых вредных продуктах

В общественном сознании так называемая обработанная пища стала синонимом слова «нездоровый». Граждане стремятся питаться только натуральными продуктами. Но западные диетологи умудрились найти пользу там, где её, казалось бы, не может быть.

Всё продовольствие можно поделить на четыре группы, в зависимости от степени обработки. К первой группе относятся фрукты, овощи, мясо, рыба, яйца, молоко, рис, макароны и другие продукты, которые подвергаются минимальной обработке. Во вторую группу входят, например, сахар и масло. К третьей категории учёные относят продукты с несколькими добавленными ингредиентами — консервированные овощи, фасоль и рыба, солёные орехи и сыр.

И, наконец, четвёртая группа — это «ультра обработанная еда» — колбасы, готовые блюда, пицца, фастфуд, сухие завтраки, пирожные, чипсы и шоколад. Именно эти продукты считаются наиболее вредными. Во многом из-за того, что в них часто содержится большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. В то же время в них нет белка, клетчатки, витаминов и минералов. Британские диетологи не согласны с такой дискриминацией, поэтому опубликовали в Daily Mail статью, в которой заступились за продукцию четвёртой категории.

Консервы

Удивительно, но консервы могут быть здоровым выбором. Они сделаны с добавлением ингредиентов, которые не найти на домашней кухне. За счёт того, что во многих консервах содержатся овощи или мясо, они обеспечивают человека приемлемым уровнем жира и калорий.

А любителей покушать консервы ограничат в размере порций. Содержимое одной банки — хорошая дозировка. Продукты в консервах зачастую обладают высоким содержанием белка и соли, а это не так уж и плохо. Банку с мясом можно съесть с картофелем и несколькими овощами — вполне сбалансированное питание, считают диетологи.

Пицца

Даже купленная в магазине замороженная пицца не должна быть вредной. Её томатный соус богат полезным антиоксидантным ликопином. А сыр с высоким содержанием насыщенного жира и соли — хороший источник кальция, укрепляющего кости.

unsplash.com В куриной и овощной пицце обычно содержится больше соли, чем в других, но в ней есть насыщающий белок. Для того, чтобы питание можно было назвать сбалансированным, пиццу лучше есть с салатом.

Чипсы

Также «здоровой едой» можно считать некоторые разновидности чипсов, убеждены британские специалисты. Например, если они состоят из простого картофеля с добавлением небольшого количества масла, жира, сахара и соли. Чипсы обеспечивают до 16% ежедневной потребности человека в волокнах. Кроме того, в них содержится контролирующий кровяное давление калий, полезный для костей фосфор, витамин B6 и фолиевая кислота, медь и витамин E.

Супы быстрого приготовления

Большинство супов быстрого приготовления содержат большое количество насыщенных жиров, сахара и соли. Как правило, эти вещества добавляются в приправу. Однако это не так уж и плохо. В одном быстросупе содержится третья часть необходимой суточной дозы соли.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Leila Navidi

А лапша с куриным или грибным вкусом обеспечивает до 40% дневной нормы насыщенного жира. Один быстросуп, как правило, высококалориен, поэтому его лучше есть без гарнира, разве что с овощами. Тогда рацион будет более питательным и насыщенным.

Шоколадное печенье

Пользу можно найти даже в шоколадном печенье. Сорта с овсом содержат немного бета-глюкана — тип волокна, который связан с понижением уровня холестерина. Правда, зачастую это компенсируется высоким количеством жира. Лучше всего выбирать печенье из тёмной, мутной муки, потому что в неё есть кальций, железо и магний.