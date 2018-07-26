Санитарные врачи рассказали, как спастись от жары

Вода, овощи и фрукты помогут в жаркую погоду. Во многих регионах России сейчас установилась жара.

При высоких температурах тело начинает сильно потеть. Чтобы не допустить обезвоживания организма, врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Это могут быть как напитки и соки, но лучше выбрать чистую негазированную воду.

Понизят температуру тела также овощи и фрукты. Они не только богаты многочисленными витаминами, которые помогут пережить жару, но и содержат немало воды.

Также в жаркие дни лучше отказаться от жирной и калорийной пищи, вместо мяса выбирать рыбу, уменьшить физические нагрузки, больше времени проводить в кондиционированном помещении. Если есть необходимость выйти на улицу, то лучше выбрать одежду из натуральных тканей светлых оттенков.