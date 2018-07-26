Ещё
Санитарные врачи рассказали, как спастись от жары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Санитарные врачи рассказали, как спастись от жары 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вода, овощи и фрукты помогут в жаркую погоду. Во многих регионах России сейчас установилась жара.
При высоких температурах тело начинает сильно потеть. Чтобы не допустить обезвоживания организма, врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Это могут быть как напитки и соки, но лучше выбрать чистую негазированную воду.
Понизят температуру тела также овощи и фрукты. Они не только богаты многочисленными витаминами, которые помогут пережить жару, но и содержат немало воды.
Также в жаркие дни лучше отказаться от жирной и калорийной пищи, вместо мяса выбирать рыбу, уменьшить физические нагрузки, больше времени проводить в кондиционированном помещении. Если есть необходимость выйти на улицу, то лучше выбрать одежду из натуральных тканей светлых оттенков.
Вологда.рф: последние новости
Лучший шашлык определили эксперты Роскачества Торжественную встречу мам с новорожденными устроили сегодня в городском роддоме Почти 150 кг овощей в вологодских магазинах оказались испорченными
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литвинова показала красавицу-дочь4
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Тарзан стал «похож на женщину»8
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение