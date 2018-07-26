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Почему перцы начали приобретать фиолетовый оттенок?
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Почему перцы начали приобретать фиолетовый оттенок? 

7dach.ru 1 час назад
Доброго времени суток! Перцы начали приобретать фиолетовый оттенок. Подскажите, пожалуйста, это порча или сорт такой?
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