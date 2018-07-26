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Помидоры по-корейски: самый вкусный рецепт
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Помидоры по-корейски: самый вкусный рецепт 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Регулярное употребление витаминов A, C, E, PP, группы B помогает снизить риск заболеваний сердца и избавиться от токсинов, укрепляет иммунную систему и стабилизирует давление. Все это содержится в помидорах, а из них всегда получаются самые вкусные блюда. А чтобы не тратить на кухне много времени, есть несколько рецептов овощной закуски по-корейски быстрого приготовления.
Помидоры по-корейски «Пальчики оближешь»
Аппетитная закуска маринуется в банке от 8 часов. Но чтобы она полностью впитала в себя весь букет аромата и вкуса заправки надо подержать ее около суток.
Ингредиенты:
томаты — 1 кг;
салатный перец — 2 шт. ;
чеснок — 4 зубчика;
чили — 1 стручок;
укроп, петрушка — по 1 пучку;
растительное масло — 50 мл;
9% уксуса — 2 ст. л. ;
сахара — 2 ст. л. ;
каменной соли — 1 ст. л.
yandex_ad_1  Приготовление:
Зелень хорошо промываем, обсушиваем на чистом кухонном полотенце, мелко рубим. Перекладываем в глубокую миску.
Болгарский перец очищаем от внутренностей и зеленых плодоножек, режем крупными кусками и складываем в чашу блендера. Туда же закладываем горький стручок чили с очищенным чесноком. Измельчаем до состояния пюре.
Полученную смесь соединяем с оставшимися ингредиентами, кроме томатов. Маринад тщательно перемешиваем, пока все компоненты равномерно не распределятся.
Тщательно термически обрабатываем банки. Делаем слоеный «пирог», чередуя половинки томатов с парой ложек заправки, смазывая овощи.
Ставим закрытый деликатес в перевернутом положении настаиваться в холодильник.
Помидоры по-корейски «Минутка»
Его следует обязательно сохранить для нежданных гостей. Он занимает всего несколько минут времени. Но главное преимущество закуски в том, что она не требует маринования.
Ингредиенты:
томаты — 10 шт. ;
чеснок — 4 зубчика;
острый красный перец — 1⁄2 стручка;
укропа — 1 пучок;
растительное масло — 3 ст. л. ;
молотый перец — по вкусу;
сахар — 1 ст. л. ;
соль — 0,5 ст. л.
Приготовление:
Томаты разделяем на четвертинки, перекладываем в салатницу.
Чистую и высушенную зелень мелко рубим, посыпаем основной ингредиент.
Острый чили режем кольцами, выкладываем на тарелку вместе со специями, сахаром и солью.
Заправляем маслом и давленном в прессе чесноком. Хорошо перемешиваем ложкой.
Помидоры по-корейски в пакете
Этот рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления уникален тем, что продукты не нужно перемешивать лопаткой или аналогичными инструментами. Это позволит им сохранить свою форму. Закуска получается самой вкусной и ароматной.
yandex_ad_2  Ингредиенты:
1 кг помидор;
2 шт. болгарского перца;
7-8 шт. зубчиков чеснока;
1/3 стручка острого «Чили»;
по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
6-7 горошин черного переца;
70 мл растительное масло;
1 ч. л. молотый кориандр;
3 ст. л. винный уксус;
по 1 ст. л. сахар, соль.
Приготовление:
Мелко режем вымытую зелень. Перекладываем в тарелку.
Зубчики чеснока шинкуем, соединяем с зеленью. Добавляем пряные специи, масло и уксус.
Перемешиваем.
Очищенный от семян салатный перец режем кольцами. Разделяем их на две части. Кладем в глубокую емкость к зеленой массе.
Каждый томат разрезаем пополам и также аккуратно выкладываем, чтобы не помять, к остальным ингредиентам.
Добавляем порезанный кольцами чили.
Все аккуратно перекладываем в пищевой пакет, завязываем его вверху, чтобы осталось больше пространства.
Переворачиваем руками до тех пор, пока продукты не перемешаются. Кладем в кастрюлю, оставляем при комнатной температуре на пару часов.
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Закуска домариновывается за сутки.
Помидоры по-корейски с соевым соусом
Наличие соевого соуса позволяет убрать из списка ингредиентов в рецепте помидоров по-корейски быстрого приготовления некоторые компоненты маринада. Но лучше все же соль и уксус оставить, чтобы насладиться самой вкусной овощной закуской в полной мере.
Ингредиенты:
0,5 кг помидоров;
2 шт. перца;
6 зубчиков чеснока;
1⁄2 стручка перца чили;
2 ч. л. соевого соуса;
по 1 пучку укропа, петрушки;
4-6 веточек базилика;
80 мл растительного масла;
2 ст. л. 9% уксуса;
4 ст. л. сахарного песка;
соль по вкусу.
Приготовление:
Перец очищаем от всего лишнего и режем квадратиками. А чили измельчаем в крошку.
Укроп с петрушкой моем, сушим и шинкуем.
Все измельчаем в кухонном комбайне.
Вливаем масло, уксус и соевый соус в указанных пропорциях. Взбиваем.
Всыпаем соль, сахар, снова включаем прибор. Используем, пока в массе кашеобразной консистенции не останется ни одной крупинки.
В удобную миску выкладываем нарезанные помидоры, выливаем полученный соус-пюре, осторожно размешиваем и накрываем пищевой пленкой.
Ставим в холодильник, настаиваем полдня. Время от времени перемешиваем, чтобы ускорить процесс маринования.
Помидоры по-корейски без уксуса
Уксус добавляется практически в каждом рецепте быстрого приготовления помидоров по-корейски в самом конце. Но и без него закуска может получиться очень вкусной.
Ингредиенты:
1 кг помидоров;
2 шт. перца;
3 зубчика чеснока;
0,5 ч. л. кориандра;
по 1⁄2 пучка укропа, петрушки;
черный перец по вкусу;
1/3 стручка острого перца;
3 ст. л. растительного масла;
1,5 ч. л. соли.
Приготовление:
Овощи тщательно промываем.
Зелень рвем.
Выскребаем и выкидываем семена сладкого перца. Затем режем мякоть и отправляем в чашу блендера.
Туда же кидаем очищенный чеснок, все специи, красные кольца чили, соль и масло.
Добавляем зелень. Включаем аппарат.
Томаты режем дольками и соединяем с остальными продуктами. Настаиваем 1 час в холодильнике.
Зеленые помидоры по-корейски
Зеленые помидоры по этому рецепту превратятся в самую вкусную закуску по-корейски. Их легко и быстро приготовить, но на маринование требуется не меньше суток.
Ингредиенты:
1 кг томатов;
2 шт. болгарского перца;
1 средняя морковь;
4 зубчика чеснока;
1 стручок острого перца;
1 ч. л. кориандра;
по 1 пучку укропа, петрушки;
100 мл 6% уксуса;
3,5 ст. л. сахарного песка;
2 ст. л. соли.
Приготовление:
Томаты небольшого размера промываем, разрезаем на четвертинки. Оставляем дожидаться приготовления заправки.
Вымытую морковь режем вдоль на четвертинки.
Очищенный от семян перец делим пополам, а затем еще и каждую на несколько частей.
Все овощи, кроме томатов, складываем в одну емкость. Пропускаем через обычную советскую мясорубку с чесноком и острым перцем. Но удобнее все же использовать комбайн.
Отдельно измельчаем зелень, добавляем ее к массе, тщательно перемешиваем.
Высыпаем сахар, соль. Последним вливаем уксус.
Добавляем к зеленым томатам получившийся маринад, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник (а зимой достаточно на балкон) на сутки.
Помидоры по-корейски с огурцами
Несмотря на внушительное количество продуктов, времени на маринование требуется совсем мало. Можно использовать один вид базилика вместо двух.
Ингредиенты:
1,5 кг томатов;
3 шт. салатного перца;
3 крупных огурца;
1 головка чеснока;
зеленый, фиолетовый базилик;
по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
1 стручок красного перца;
100 мл 6% уксуса;
100 мл постного масла;
100 г сахара;
2 ст. л. соли.
Приготовление:
Все овощи тщательно вымываем, даем возможность обсохнуть.
Кинзу обрабатываем, отрезаем черенки. Листья измельчаем, перекладываем в глубокую посуду.
Измельчаем укроп, петрушку, базилик двух видов и отправляем к кинзе.
Очищенный салатный перец режем кусочками. Выкладываем в блендер вместе с чили, измельчаем, но не до консистенции пюре.
Дольки чеснока пропускаем через пресс, добавляем к перечной массе вместе с зеленью.
Отдельно соединяем сахар, соль и масло. Интенсивно взбиваем венчиком, в процессе вливаем уксус.
Соусом заправляем перечную массу, тщательно перемешиваем. Маринад готов.
Помидоры аккуратно разрезаем острым ножом на тонкие дольки, кладем в большую миску.
Огурцы очищаем от кожицы. Режем брусочками и соединяем с томатами.
В пластмассовый судок выкладываем часть маринада.
Туда же засыпаются помидоры с огурцами. Заполняем ими до половины тары.
Оставляем закуску открытой на столе, примерно на 1 час. Затем закручиваем и оставляем дожидаться своего часа в погребе или другом прохладном месте.
Самые вкусные рецепты помидоров по-корейски каждая хозяйка подбирает под себя. И пусть кажущаяся простота быстрого приготовления не смущает. Блюдо понравится и гостям, и домочадцам.
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