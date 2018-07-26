15 фактов о еде, которые заставят вас сомневаться во всем

Не хочется сыпать банальностями, но, как говорится, век живи — век учись. Так что если вы думаете, что знаете все, например, о продуктах, которые едите чуть ли не каждый день, то это не так. Причем в случае с беби-морковкой нас намеренно вводят в заблуждение.

Итак, вот вам 15 фактов о еде, которых вы точно не знали.

Источник: BuzzFeed

Беби-морковь — это самая обыкновенная морковь, которую порезали и упаковали.

Бананы на самом деле ягоды.

Как и баклажаны. С ботанической точки зрения фрукт считается ягодой, если у него несколько семян внутри и он развивается из одного цветка с одной завязью. По сути, банановое растение — это трава, а бананы — ее ягоды.

А вот клубника вовсе не ягода. Как и малина.

Такой безобидный и полезный продукт, как крекеры Грэхема, был придуман в XIX веке как средство от сексуального желания и других греховных мыслей. Американский проповедник Сильвестр Грэхем считал, что хорошая еда, табак и рукоблудие отваживают его прихожан от бога.

Чипсы Cheetos Flamin’ Hot были придуманы уборщиком, который работал на заводе компании Frito-Lay, занимающейся производством чипсов Lay’s. Ричард Монтаньес поделился своей идеей с генеральным директором компании в 1976 году и в итоге стал исполнительным вице-президентом PepsiCo Северной Америки. А киностудия Fox Searchlight Pictures собирается снимать фильм про его жизнь.

Мед никогда не портится.

Бактериям и микроорганизмам, портящим еду, необходима жидкость, чтобы выживать, а в меде ее крайне мало.

Ананасы растут не на деревьях, а на кустах.

В XIV веке ацтеки и майя использовали шоколад как валюту. А точнее, какао-бобы, которые были очень ценными.

Устрицы должны быть живыми, когда вы их едите. В противном случае бейте тревогу, потому что мертвые устрицы содержат огромное количество бактерий. Если съедите их, то вам гарантированно будет очень плохо.

Кетчуп раньше продавали как лекарство.

Томатный кетчуп считался своего рода тоником, для некоторых рецептов из него делали концентрированные таблетки и продавали.

Гавайскую пиццу на самом деле придумал канадец Сэм Панопулос в 1962 году и добавил в меню своего ресторана. Поначалу сочетание ананасов и бекона не понравилось посетителям, а потом все как с цепи сорвались.

Белый шоколад — это вообще не шоколад.

Он содержит масло какао, но не какао-порошок, так что технически не является шоколадом. По сути, у него и вкус не шоколада.

Зеленый, желтый и красный перец — это один и тот же овощ на разных стадиях развития.