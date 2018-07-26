Классическое печенье с шоколадной крошкой

Великолепное домашнее печение с шоколадом и орехами

Количество порций: 10 Время приготовления: 45 Минут

Ингредиенты

Масло сливочное — 100 грамм

Сахар тростниковый — 0,5 стакана

Сахар — 0,5 стакана

Яйца — 1 штука

Ваниль (экстракт) — 1 чайная ложка

Мука — 1,25 стакана

Крахмал кукурузный — 1 столовая ложка

Сода пищевая — 0,5 чайных ложки

Шоколадная крошка — 1,5 стакана

Орехи пекан поджаренные — 1 стакан

Способ приготовления

Взбейте до кремообразного состояния сливочное масло, тростниковый и белый сахар. Добавьте яйцо и экстракт ванили. В отдельной миске просейте муку с кукурузным крахмалом, пищевой содой и солью. Добавьте ее в масляную смесь и помешивайте до получения однородной массы. Добавьте шоколадные крошки и орехи пекан (по желанию).

С помощью столовой ложки сделайте шарики из теста (примерно две столовые ложки) и поместите на противень, покрытый бумагой для выпекания, или на тарелку. Поставьте заготовки для печенья в прохладное место минимум на час, либо можно заморозить охлажденное тесто для выпекания в другое время.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Расположите охлажденные заготовки для печенья на противне таким образом, чтобы между ними оставалось большое расстояние (примерно 7 см). Выпекайте печенье 15-18 минут до появления золотистого цвета по краям. Охладите печенье на противне. При выпекании печенья, для которого тесто было предварительно заморожено, поместите заготовки для печенья на противень и оставьте оттаивать 20 минут при комнатной температуре до выпекания по вышеупомянутому способу.