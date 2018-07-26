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Классическое печенье с шоколадной крошкой
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Классическое печенье с шоколадной крошкой 

Карельские вести 1 час назад
Великолепное домашнее печение с шоколадом и орехами
Количество порций: 10  Время приготовления: 45 Минут
Ингредиенты
Масло сливочное — 100 грамм
Сахар тростниковый — 0,5 стакана
Сахар — 0,5 стакана
Яйца — 1 штука
Ваниль (экстракт) — 1 чайная ложка
Мука — 1,25 стакана
Крахмал кукурузный — 1 столовая ложка
Сода пищевая — 0,5 чайных ложки
Шоколадная крошка — 1,5 стакана
Орехи пекан поджаренные — 1 стакан
Способ приготовления
Взбейте до кремообразного состояния сливочное масло, тростниковый и белый сахар. Добавьте яйцо и экстракт ванили. В отдельной миске просейте муку с кукурузным крахмалом, пищевой содой и солью. Добавьте ее в масляную смесь и помешивайте до получения однородной массы. Добавьте шоколадные крошки и орехи пекан (по желанию).
С помощью столовой ложки сделайте шарики из теста (примерно две столовые ложки) и поместите на противень, покрытый бумагой для выпекания, или на тарелку. Поставьте заготовки для печенья в прохладное место минимум на час, либо можно заморозить охлажденное тесто для выпекания в другое время.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Расположите охлажденные заготовки для печенья на противне таким образом, чтобы между ними оставалось большое расстояние (примерно 7 см). Выпекайте печенье 15-18 минут до появления золотистого цвета по краям. Охладите печенье на противне. При выпекании печенья, для которого тесто было предварительно заморожено, поместите заготовки для печенья на противень и оставьте оттаивать 20 минут при комнатной температуре до выпекания по вышеупомянутому способу.
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